"Vermarktet toten Vater": Schwere Vorwürfe gegen Hardy Krüger jr.

Vier Jahre nach dem Tod von Filmlegende Hardy Krüger bricht seine Tochter Christiane Krüger ihr Schweigen und kritisiert ihren Halbbruder scharf für die Suche nach der Urne.

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Vier Jahre nach dem Ableben des weltbekannten Schauspielers Hardy Krüger entbrennt ein heftiger Streit innerhalb der Familie.

Verurteilt sein Vorgehen

Seine Tochter Christiane Krüger wandte sich nach langem Rückzug an die Öffentlichkeit, um das Vorgehen ihres Halbbruders zu verurteilen. Auslöser der harten Worte war die Ankündigung von Hardy Krüger jr., gemeinsam mit seiner Ehefrau Alice in die USA zu reisen, um den Verbleib der Asche des Vaters zu klären. Dieser war am 19. Jänner 2022 in Kalifornien verstorben, ohne dass die genaue Ruhestätte seinen Kindern bekannt gegeben wurde.

Christiane mit Hardy 1992 © Getty Images

Streit um den letzten Willen

Während der Sohn endlich Gewissheit über den Verbleib verlangt und das spurlose Verschwinden nicht akzeptieren will, beharrt die Halbschwester auf der strikten Einhaltung der Wünsche des Verstorbenen: "Wenn das alles so gemacht war, dann ist das von meinem Vater gewollt. Es scheint sein letzter Wunsch gewesen zu sein. Er hatte seiner Frau Anita Krüger genau angegeben, wie er das einmal haben will." Nach ihrem Verständnis sollte die Asche eines Tages gemeinsam mit jener seiner Ehefrau ohne großes Grab verstreut werden:

Eine Verstreuung an einem See war im Gespräch.

Als möglicher Ort galt der Yellowstone-Nationalpark.

Auch ein Abschied am offenen Meer entsprach den Wünschen.

Hardy Krüger 1971, Jänner, mit seinem Sohn © ullstein bild via Getty Images

Schwere Vorwürfe gegen Halbbruder

Besonders wütend reagiert die Adoptivtochter auf die Begründung ihres Bruders, den Schauspieler durch die Nachforschungen gewissermaßen am Leben erhalten zu wollen. Diesen Erklärungsversuch wies sie entschieden zurück: "Nein. Hardy jr. hält einzig sich selbst mit solchen Interviews über unseren Vater am Leben. Er vermarktet ihn, um selbst im Gespräch zu bleiben."

Hardy Krüger jr. mit seiner Frau Alice © Getty Images

Für Christiane Krüger steht fest, dass der Verstorbene seine letzten Tage bewusst in absoluter Zurückgezogenheit mit seiner Ehefrau Anita verbringen wollte, mit der er 44 Jahre verheiratet war. Sie fordert daher, diesen Entschluss zu respektieren und den Vater nicht über den Tod hinaus für eigene Schlagzeilen zu nutzen.