Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Einstand von Bill und Tom Kaulitz bei "Wetten, dass..?" am 5. Dezember schlägt den Musikern massive Skepsis entgegen.

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Wenn Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember die heiligen Hallen von "Wetten, dass..?" in Halle an der Saale kapern, droht dem ZDF ein kollektiver Zuseher-Boykott: Eine brandaktuelle, repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der dpa stellt den Tokio-Hotel-Brüdern ein regelrechtes Premieren-Armutszeugnis aus.

Die Zahlen zeichnen ein schonungsloses Bild: Ganze 41 Prozent der Befragten finden es "überhaupt nicht gut", dass die schrillen Musiker das Erbe von Show-Gigant Thomas Gottschalk antreten. Weitere zehn Prozent beurteilen die Personalie als "weniger gut" – damit erteilt mehr als die Hälfte der Zuseher dem Generationenwechsel am Wett-Pult eine glatte Absage. Begeisterung sieht wahrlich anders aus: Magerste fünf Prozent der Befragten halten den Schritt des Mainzer Senders für "sehr gut".

56 Prozent boykottieren die Show – wie Gottschalk selbst!

Auch beim Griff zur Fernbedienung herrscht eisige Zurückhaltung. Nur sechs Prozent wollen am Samstagabend "bestimmt" einschalten, wenn die Zwillinge Weltstars wie Hollywood-Hüne Dwayne "The Rock" Johnson auf der Couch begrüßen. Acht Prozent tendieren zu einem vorsichtigen "vermutlich".

Die absolute Mehrheit pfeift hingegen komplett auf das Event: Satte 56 Prozent haben am 5. Dezember schlichtweg Besseres vor, als sich das schrille Spektakel zu Gemüte zu führen – und leisten damit Altmeister Thomas Gottschalk Gesellschaft, der bereits hämisch ankündigte, den Fernseher an diesem Abend garantiert nicht aufzudrehen.

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Endzeit-Stimmung: 39 Prozent fordern das endgültige Show-Aus

Dabei war das 1981 von Frank Elstner erfundene Format einst das unangefochtene Lagerfeuer Deutschlands: 47 Prozent liebten früher vor allem die spektakulären Wetten, gefolgt von der gemütlichen Familienrunde (36 Prozent), den Weltstars (35 Prozent) und Gottschalks legendärem Moderationsstil (34 Prozent). Auch in Österreich gibt es Umut wegen der Kaulitz-Zwillinge. In der oe24-Umfrage stellen sich sogar über 80 Prozent gegen die beiden.

Doch der Mythos bröckelt gewaltig. Der Blick in die Zukunft offenbart einen tiefen Graben: Ganze 39 Prozent der Befragten fordern nach 215 Ausgaben und 34 Jahren den endgültigen Todesstoß für den TV-Klassiker. Für eine einmalige jährliche Ausgabe sprechen sich 24 Prozent aus, während nur zwölf Prozent eine dauerhafte Rückkehr wollen. Für Bill und Tom Kaulitz wird der 5. Dezember damit nicht bloß eine bunte Party, sondern ein knallharter Überlebenskampf gegen den kollektiven Zuseher-Unmut.