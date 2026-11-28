Bittere Nachricht für alle Schlager- und Serienfans: Eine bekannte Schauspielerin muss ihren geplanten TV-Auftritt kurzfristig absagen. Ein österreichischer Publikumsliebling springt nun ein.

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Heute wird die bekannte deutsche Schauspielerin Marie-Luise Marjan (86) nicht beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" (20.15 Uhr, ORF 2) mit Florian Silbereisen auf der Bühne stehen.

"Lindenstraße"-Star gibt Entwarnung: "Alles im Lot"

Wie "Bild" berichtet, lag der "Lindenstraße"-Star wegen Herzproblemen in einer Klinik, gibt gegenüber den Fans aber Entwarnung: "Ich bin zu Hause, brauche nur eine Pause. Alles im Lot."

"Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan © WireImage

Nach gesundheitlichen Rückschlägen und einem Sturz, seit dem die 86-Jährige einen Rollator nutzt, blickt sie bereits auf Samstag, 12. Dezember – dann möchte sie bei der ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder" am Spendentelefon sitzen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 27 Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde. © Getty Images Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images

Austro-Star übernimmt TV-Platz

Für die Show am Samstag wurde mit der österreichischen Schauspielerin und "Traumschiff"-Darstellerin Barbara Wussow bereits prominenter Ersatz gefunden. Dadurch kommt es zu einer besonderen Premiere: Es ist der erste gemeinsame Auftritt von Barbara Wussow und Florian Silbereisen abseits der ZDF-Reihe "Traumschiff", seit der Moderator dort eine Rolle übernommen hat.

© Getty Images

Hochkarätige Gäste bei Silbereisen

Neben der Österreicherin begrüßt Gastgeber Florian Silbereisen, der um eine langjährige Weggefährtin trauert, zahlreiche bekannte Musikstars in der Sendung. Auf der Gästeliste stehen Nino de Angelo, Andrea Berg, Rolf Zuckowski, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Ella Endlich, Andy Borg, Simone Sommerland, Vanessa Mai, Ross Antony sowie Dick Brave.