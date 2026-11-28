In der Familie von Reality-TV-Star Silvia Wollny (61) sorgt ein Kriminalfall in der Türkei für Wirbel. Schwiegersohn Servet Özbek wurde nach Schüssen auf ein Lokal in Manavgat festgenommen.

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In der Nacht des 22. Oktober fielen in Manavgat (Provinz Antalya an der Türkischen Riviera) Schüsse auf das "Ötzi’s Bar Restaurant", in dem laut "Bild"-Bericht Estefania Wollny zuvor aufgetreten war. Zum Zeitpunkt des Angriffs hatten sowohl sie als auch ihre Mutter Silvia Wollny das Lokal bereits verlassen. Weil der Betreiber Loredanas Ehemann Servet Özbek als Verdächtigen nannte, klickten am 27. Oktober bei ihm die Handschellen, bevor er einen Tag später gemeinsam mit vier weiteren Verdächtigen zum Justizgebäude gebracht wurde.

Bruder soll geschossen haben

Auf Instagram erklärte Özbek selbst, dass sein Bruder und ein Freund auf das Geschäft geschossen hätten, dies aber nichts mit Estefania zu tun gehabt habe. Warum es zu der Tat kam, ließ der 22-jährigen Loredanas Ehemann offen, bestätigte jedoch Hausdurchsuchungen nach der Auswertung von Überwachungskameras. Zusätzlich belastet ein früherer Streit um geborgtes Geld, Immobilien und Rassismusvorwürfe das Verhältnis innerhalb der Familie von Silvia Wollny.

Mutter Silvia Wollny der TV-Serie "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" © Getty Images

Strenge Auflagen für Özbek

Türkische Medien berichten von Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, vorsätzlicher Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Verstößen gegen das Waffengesetz und Drogendelikten, während der Sender "RTLZWEI" die Ausstrahlung neuer Folgen von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" vorerst stoppte.

Özbek ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, darf die Türkei aber nicht verlassen und muss sich dienstags sowie samstags zwischen 9 und 23.59 Uhr bei der Polizei melden.

Gegenüber "Bild" betonte er: "Die Auflagen bestehen im Zusammenhang mit dem Verfahren, werden von mir selbstverständlich eingehalten und werden mit Einstellung des Verfahrens sofort aufgehoben." Es gilt die Unschuldsvermutung.