Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen werden nach Angaben ihrer Anwälte die Ermittlungen auf Mallorca fortgesetzt.

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Die Hamburger Anwaltskanzlei Lichte, die Fernandes vertritt, erklärte am Freitag, bereits am Dienstag habe ein Gericht auf den Balearen "entschieden, dass die Ermittlungen für die angezeigten mutmaßlichen Taten auf spanischem Hoheitsgebiet in Spanien fortgeführt werden".

Gegen den Beschluss der Audiencia Provincial de Illes Balears könnten keine Rechtsmittel eingelegt werden, hieß es weiter. Eine Übergabe der Ermittlungen an die deutschen Behörden erfolge somit nicht.

Fernandes war im März mit Vorwürfen der digitalen sexualisierten Gewalt gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen an die Öffentlichkeit gegangen. Die Vorwürfe in ihrer in Spanien erstatteten Anzeige umfassten Aneignung des Personenstandes, Geheimnisverrat, öffentliche Beleidigung, regelmäßige Misshandlung und schwere Drohungen. Ulmen selbst bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung.

Collien Fernandes reichte Klage auf Mallorca ein

Fernandes hatte die Klage auf Mallorca eingereicht, weil sie und Ulmen dort am Ende ihrer Ehe seit 2023 gelebt hatten. In Spanien gilt eines der schärfsten Strafrechte zur Ahndung sexueller Gewalt gegen Frauen. Die zugrunde liegende Gesetzesreform im Jahr 2022 ging auch bereits auf sexuelle Gewalt im digitalen Raum ein.

Der heute 51 Jahre alte Ulmen und die 45-jährige Moderatorin und Schauspielerin Fernandes waren seit 2011 ein Paar, vergangenes Jahr gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Fall brachte Debatte über digitale Gewalt gegen Frauen

Über Fernandes' Vorwürfe berichtete zuerst der "Spiegel". Sie führten in Deutschland zu einer Debatte über digitale Gewalt gegen Frauen. Die deutsche Justizministerin Stefanie Hubig kündigte in der Folge an, Gesetzeslücken schließen zu wollen.

Ulmen geht gegen die Berichterstattung über Fernandes' Vorwürfe gegen ihn juristisch vor. Diese Woche erzielte er im Rechtsstreit mit dem "Spiegel" einen Erfolg. Laut der Entscheidung des Hamburger Oberlandesgerichts darf das Magazin nicht den Verdacht erwecken, Ulmen habe sogenannte Deepfake-Videos, die seine Ex-Frau zeigen, hergestellt und/oder verbreitet. Hierzu fehle ein "Mindestbestand an Beweistatsachen", urteilte das Gericht.

Außerdem untersagte das Hanseatische Oberlandesgericht das Zitieren von Textpassagen aus einer E-Mail von Ulmen an seinen Verteidiger. Andere Teile der Berichterstattung über Fernandes' Gewaltvorwürfe gegen Ulmen bleiben aber erlaubt.