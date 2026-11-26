In einer neuen Podcast-Folge spricht Sido ungewöhnlich offen über sexuelle Selbstzweifel, teure Party-Exzesse und körperliche Folgen seines Drogenkonsums.

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In der am Mittwoch veröffentlichten Folge des Podcasts "Hotel Matze" gibt Sido (45) tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Trotz mehr als zwei Jahrzehnten Erfolg und Reichtum hätten den Berliner Musiker lange persönliche Unsicherheiten begleitet. Selbst nach seinem großen Durchbruch sei ein Problem geblieben: "Dass ich mich sexuell nie genug gefühlt habe."

Selbstzweifel in früheren Beziehungen

In früheren Partnerschaften habe der Rapper oft das Gefühl gehabt, seinen Partnerinnen nicht zu genügen, und deshalb bei wechselnden Frauen nach Bestätigung gesucht. Sobald ihn eine Frau näher kennengelernt habe, habe er befürchtet, sie könnte das Interesse verlieren.

Auch seine Erfahrungen mit Prostituierten thematisiert Sido offen. Der Gedanke, dass die Frauen nur wegen des Geldes mit ihm schliefen, sei für ihn nicht erfüllend gewesen und habe auch körperlich nicht funktioniert. Für erfüllenden Sex brauche er Vertrauen und emotionale Nähe – mit seiner heutigen Freundin könne er inzwischen auch über solche intimen Probleme reden.

Sido © Getty Images

Drogenfolgen und teure Exzesse

Besonders schonungslos blickt Sido auf die Zeit der Corona-Pandemie zurück, in der er sich in tagelangen Partys mit Drogen und Prostituierten verlor. Als Gastgeber Matze Hielscher ihn auf die Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" anspricht, macht der Musiker erstmals auch das Ausmaß der körperlichen Schäden öffentlich: "Meine Nasenscheidewand ist kaputt." Verantwortlich dafür sei Kokain gewesen, wobei er damals nahezu jede angebotene Droge konsumiert habe, um bewusst die Kontrolle zu verlieren und der Realität zu entfliehen.

Rund eine Million Euro habe ihn diese exzessive Phase während der Pandemie nach eigener Schätzung gekostet – unter anderem mietete er für die Partys eine Suite in einem Berliner Luxushotel. Heute verbindet Sido mit dieser Zeit vor allem düstere Erinnerungen.

Therapie und neues Album

Inzwischen hat Sido eine Therapie absolviert und sich intensiv mit den Ursachen seines selbstzerstörerischen Verhaltens beschäftigt. Seine persönliche Entwicklung verarbeitet der Musiker auch auf seinem neuen Album "Frieden", das am Freitag erscheint.