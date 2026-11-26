Der Tokio Hotel-Sänger hat "Brute 1986" in Los Angeles gedreht.

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Musiker Bill Kaulitz (37) macht einen Abstecher ins Filmgeschäft. "Ich wollte gerne etwas machen, was so ganz anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe. Und ich dachte: So ein Horrorfilm, warum nicht?", sagte Kaulitz bei der Filmpremiere von "Brute 1986" in Berlin. Darin spielt er den Drummer einer Band, die bei einem Videodreh in ein Horrorszenario gerät. "Ich wollte wirklich viel Blut. Ich wollte, dass es richtig zur Sache geht", er Kaulitz dem Sender RTL am Abend.

Er habe sich gewünscht, im Film möglichst brutal umgebracht zu werden. Der etwa eineinhalbstündige Slasherfilm spielt in einer verlassenen Westernstadt. Regisseur Marcel Walz ("Brute 1976") hat den Film in Los Angeles gedreht, der Wahlheimat von Bill und dessen Zwillingsbruder Tom Kaulitz. Auf die Frage, ob neben der Karriere als Rock- und Werbestar nun auch die Schauspielerei etwas sein könnte, antwortete Bill Kaulitz amüsiert: "Mein Oscar-Kleid liegt bereit."

Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer: Tokio Hotel bei der Deutschland Premiere BRUTE 1986 © IMAGO/Marja

Zur Deutschlandpremiere des Films brachte Bill auch seine Bandkollegen von Tokio Hotel mit. Gemeinsam waren sie gerade auf Tournee. Sie seien gerade erst zurückgekommen von der letzten Show in Madrid, erzählte Kaulitz. Jetzt gerade werde er ein bisschen krank, nachdem er monatelang durchgehalten habe. Aber es sei wunderschön gewesen.

So bereiten sie sich auf "Wetten, dass ...?" vor

In eineinhalb Wochen wird Bill dann mit seinem Bruder Tom eine Ausgabe der Fernsehsendung "Wetten, dass ...?" im ZDF moderieren. "Ich freue mich da total drauf", sagte er. "Bis dahin bin ich wieder fit, da ist die Erkältung weg." Gerade hätten sie viele Besprechungen. Die beiden planen aber noch eine Pause.

Bill und Tom Kaulitz © ZDF

"Tom und ich nehmen uns eine kleine Auszeit. Wir fliegen jetzt noch drei Tage mal in so ein Spa-Hotel. Und da werden wir uns noch mal alte "Wetten, dass ...?"-Sendungen reinziehen und dann bereiten wir uns jetzt so langsam vor. Wir freuen uns einfach darauf", sagte Bill Kaulitz. Noch sei er nicht aufgeregt, sondern er freue sich einfach darauf. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation der Show am 5. Dezember vorerst einmalig.