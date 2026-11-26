Zufälle gibt es
Welthit "Driving Home for Christmas" im Stau erfunden
Doch ausgerechnet auf einer chaotischen Heimfahrt wurde 1978 die erste Zeile von "Driving Home for Christmas" geboren.
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Warten im Auto als Inspiration
Der britische Musiker war damals beruflich am Boden. Sein Plattenvertrag lief aus, sein Manager hatte ihn verlassen und selbst Autofahren durfte er wegen eines Fahrverbots nicht. Seine spätere Ehefrau Joan holte ihn deshalb in London ab. Auf der Fahrt in seine Heimatstadt Middlesbrough gerieten die beiden in mehrere Staus. Draußen schneite es, die Stimmung der anderen Autofahrer war alles andere als festlich.
Aus Spaß gesungen
Rea begann aus Spaß zu singen: "We're driving home for Christmas". Immer wenn das Licht einer Straßenlaterne ins Auto fiel, notierte er eine neue Textzeile. Erst gegen drei Uhr früh kamen die beiden zu Hause an. Die Notizen landeten anschließend in einer alten Blechdose voller unfertiger Songideen.
Durch Zufall zum Hit
Erst Jahre später entdeckte Rea das Material wieder. Gemeinsam mit seinem Keyboarder Max Middleton entstand eine passende Melodie. 1986 erschien der Song zunächst unscheinbar als B-Seite einer Single. Ein Radio-DJ spielte ihn trotzdem – und die Hörer waren begeistert. 1988 folgte eine neue Version mit Streichern und dem heute berühmten Piano-Intro.
Rea starb 2025
Der große Erfolg kam allerdings erst mit Verzögerung. Heute gehört "Driving Home for Christmas" zu den meistgespielten Weihnachtssongs überhaupt. Rea, der Ende 2025 starb, konnte sich mit dem Lied lange nicht anfreunden. Er fürchtete sogar, der Weihnachtshit könnte seinem Ruf als ernsthafter Musiker schaden.
Ordentliche Tantiemen
Dabei brachte ihm der Song laut "Financial Times" jedes Jahr rund 200.000 Pfund ein. Eine Ironie der Musikgeschichte: Ausgerechnet ein frustrierender Stau machte Chris Rea unsterblich.
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