Die britische Kultband Duran Duran trauert um ihren Gitarristen Andy Taylor. Der Musiker starb im Alter von 65 Jahren an Prostatakrebs – im Kreis seiner Familie.

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Andy Taylor ist tot. Der Gitarrist der legendären britischen Band Duran Duran starb am Montag an den Folgen seiner Krebserkrankung. Wie das US-Magazin "Variety" unter Berufung auf ein Statement seiner Frau berichtet, verbrachte er seine letzten Stunden zu Hause bei seinen Angehörigen.

Taylor gehörte zu den Musikern, die den Sound von Duran Duran entscheidend mitprägten. Vor allem in den 1980er-Jahren feierte die Band weltweit große Erfolge und wurde zu einer der prägendsten Gruppen der New-Wave-Ära.

Gitarrist prägte den Sound der Kultband

Mit Songs wie "Hungry Like the Wolf" und "Ordinary World" wurde Duran Duran weltweit bekannt. Auch der James-Bond-Titelsong "A View to a Kill" aus dem Film "Im Angesicht des Todes" mit Roger Moore zählt zu den großen Hits der Band.

Mit Songs wie "Hungry Like the Wolf" und "Ordinary World" wurde Duran Duran weltweit bekannt. © Getty Images

Taylor brachte mit seinem Gitarrenspiel einen entscheidenden Anteil am charakteristischen Sound der Gruppe ein. Sein Einfluss reichte weit über die Anfangsjahre hinaus.

"Wunderbarster Ehemann und liebevoller Vater"

Besonders bewegende Worte fand seine Frau Tracey in der Mitteilung zum Tod des Musikers. "Für die Welt war Andy ein brillanter Gitarrist, aber für uns war er der wunderbarste Ehemann, ein liebevoller Vater und der stolzeste Großvater", erklärte sie.

Die Familie habe für Taylor stets an erster Stelle gestanden. "Egal, wie weit ihn die Musik auch führte – sein Herz war immer zu Hause."

Band verabschiedet sich von ihrem Weggefährten

Auch Duran Duran würdigte den langjährigen Weggefährten mit emotionalen Worten. Taylor sei von Beginn an Teil der Bandgeschichte gewesen und habe mit seinem musikalischen Können, seiner Selbstsicherheit und seinem Humor den Charakter der Gruppe entscheidend geprägt.

Auch Duran Duran würdigte den langjährigen Weggefährten mit emotionalen Worten. © Redferns

"Sein Spiel trieb die Songs an, die uns um die ganze Welt führten", erklärte die Band. Sein Humor und seine unverwechselbare Art hätten sie auch in den außergewöhnlichen Jahren des Erfolgs auf dem Boden gehalten.

Mit Andy Taylor verliert die Musikwelt einen Gitarristen, der den Sound einer ganzen Generation mitprägte.