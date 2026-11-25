Nachforschungen
Ingrid Alexandra: Drogengerüchte um Kronprinzessin
Von Januar 2024 bis April 2025 leistete die heutige norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra ihren Militärdienst im nordnorwegischen Skjold ab.
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Was sich damals hinter den Kasernentoren abspielte, schildern die Journalisten Ulf André Andersen und Frode Hansen in ihrem Werk "Hoffet". Demnach überprüften die Streitkräfte seinerzeit Gerüchte über einen angeblichen Drogenkonsum der Thronfolgerin.
Buch enthüllt geheime Nachforschungen
Die norwegische Tageszeitung "Aftenposten" verifizierte die Vorgänge durch eigene Recherchen, wobei die Vorwürfe vollständig entkräftet wurden:
- Umfassende Befragungen: Ermittler wandten sich damals an Bekannte und Kameraden aus dem militärischen Umfeld der Prinzessin.
- Keine Beweise gefunden: Die internen Überprüfungen ergaben keinerlei Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten.
- Lob der Armeeführung: Lars Strøm, Kommunikationschef des Heeres, würdigte den Dienst der Thronfolgerin als tadellos und betonte, man wolle widerlegten Gerüchten keinen Raum geben.
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Verbindung zum Fall Marius
Das Königshaus lehnte eine offizielle Stellungnahme zu den Buchpassagen ab. Die Autoren führen das Aufkommen der Spekulationen auf die Vorfälle um ihren Halbbruder Marius Borg Høiby zurück, der im Juni 2026 erstinstanzlich zu vier Jahren Haft verurteilt wurde und dessen Berufung im Februar 2027 startet. Belastbare Hinweise auf einen Drogenkonsum der Kronprinzessin existieren laut Medienberichten nicht.
Neue Aufgaben als Kronprinzessin
Für die 22-Jährige stehen nach dem Ableben ihres Großvaters König Harald V. im August neue Pflichten im Vordergrund. Neben ihren repräsentativen Aufgaben setzt sie ihre akademische Ausbildung fort: Nach dem Studienbeginn an der Universität Sydney im August 2025 verbringt sie in diesem Herbst ein Auslandssemester in Oslo.
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