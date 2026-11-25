Ein neues Enthüllungsbuch sorgt in Norwegen für Aufsehen: Während ihres Wehrdienstes ging das Militär Drogen-Gerüchten um Kronprinzessin Ingrid Alexandra nach.

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Von Januar 2024 bis April 2025 leistete die heutige norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra ihren Militärdienst im nordnorwegischen Skjold ab.

Was sich damals hinter den Kasernentoren abspielte, schildern die Journalisten Ulf André Andersen und Frode Hansen in ihrem Werk "Hoffet". Demnach überprüften die Streitkräfte seinerzeit Gerüchte über einen angeblichen Drogenkonsum der Thronfolgerin.

Buch enthüllt geheime Nachforschungen

Die norwegische Tageszeitung "Aftenposten" verifizierte die Vorgänge durch eigene Recherchen, wobei die Vorwürfe vollständig entkräftet wurden:

Umfassende Befragungen: Ermittler wandten sich damals an Bekannte und Kameraden aus dem militärischen Umfeld der Prinzessin.

Keine Beweise gefunden: Die internen Überprüfungen ergaben keinerlei Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten.

Lob der Armeeführung: Lars Strøm, Kommunikationschef des Heeres, würdigte den Dienst der Thronfolgerin als tadellos und betonte, man wolle widerlegten Gerüchten keinen Raum geben.

Das Star-Foto des Tages 1 / 27 Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde. © Getty Images Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images

Verbindung zum Fall Marius

Das Königshaus lehnte eine offizielle Stellungnahme zu den Buchpassagen ab. Die Autoren führen das Aufkommen der Spekulationen auf die Vorfälle um ihren Halbbruder Marius Borg Høiby zurück, der im Juni 2026 erstinstanzlich zu vier Jahren Haft verurteilt wurde und dessen Berufung im Februar 2027 startet. Belastbare Hinweise auf einen Drogenkonsum der Kronprinzessin existieren laut Medienberichten nicht.

Ingrid Alexandra mit ihrem Vater Haakon VIII © Getty Images

Neue Aufgaben als Kronprinzessin

Für die 22-Jährige stehen nach dem Ableben ihres Großvaters König Harald V. im August neue Pflichten im Vordergrund. Neben ihren repräsentativen Aufgaben setzt sie ihre akademische Ausbildung fort: Nach dem Studienbeginn an der Universität Sydney im August 2025 verbringt sie in diesem Herbst ein Auslandssemester in Oslo.