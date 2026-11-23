Ein neues Buch über Prinz Williams Pläne als künftiger König sorgt für Aufsehen: Prinz Harry, Herzogin Meghan sowie ihre Kinder Archie und Lilibet könnten ihre royalen Titel verlieren.

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Wie die "Mail on Sunday" vorab berichtet, plant Thronfolger Prinz William, 44, laut Royal-Experte Tom Sykes eine umfassende Neuordnung der Monarchie, sobald er König ist. Davon wären Prinz Harry, 42, Herzogin Meghan, 45, sowie ihre Kinder Prinz Archie, 7, und Prinzessin Lilibet, 5, direkt betroffen. "Nach Williams aktuellem Plan würden die Prinzen- und Prinzessinnentitel von Harrys und Meghans Kindern rechtlich aufgehoben, zusammen mit den königlichen Anreden und Prinzentiteln von Harry und Meghan selbst", schreibt Sykes, der für die US-Website "The Daily Beast" über das Königshaus berichtet. Während Harry von Geburt an Prinz ist, trägt Meghan den Titel Herzogin von Sussex durch ihre Ehe und besitzt keinen eigenständigen Prinzessinnentitel; den Anspruch auf die Anrede "Königliche Hoheit" besitzen beide weiterhin, nutzen ihn seit ihrem Rückzug aber nicht mehr.

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Titel nur für arbeitende Royals

Im Kern soll Prinz William anstreben, dass royale Titel künftig eher einer Berufsbezeichnung gleichen als einem Geburtsrecht. Ein Freund des Prinzen beschreibt im Buch, dass nur arbeitende Mitglieder der Königsfamilie, die Termine wahrnehmen und "an einem verregneten Mittwoch aufsteht, um nach Sheffield zu fahren", Prinz oder Prinzessin sein und Apanage, Gehalt sowie Unterkunft erhalten sollen. Wer diese Aufgaben nicht übernimmt, bekäme keine Sonderbehandlung, dürfte dafür aber als Privatperson "auf jede beliebige Weise Geld zu verdienen". Umsetzen ließe sich dies laut Sykes per Letters Patent, einem Erlass des Monarchen. Damit sollen sich Streitigkeiten wie um Harry und Andrew Mountbatten-Windsor, 66, nicht wiederholen: Während den Sussexes beim Megxit-Deal 2020 die Anrede "Königliche Hoheit" formal nicht aberkannt wurde, entzog König Charles, 78, seinem Bruder Andrew im vergangenen Jahr wegen dessen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, †66, per Letters Patent Prinzentitel und Anrede.

Kate und William mit George, Charlotte und Louis © Getty Images

Wahlfreiheit für Charlotte und Louis

Auch auf Prinz Williams eigene Kinder hätten die Überlegungen Auswirkungen. Prinzessin Charlotte, 11, und Prinz Louis, 8, sollen als Erwachsene selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Titel ablegen und eigene Berufswege einschlagen, während einzig die Zukunft von Thronfolger Prinz George, 13, "in Stein gemeißelt" sei. Ein Freund zitiert im Buch, das "absolut Geniale" an Williams Vorstoß sei, dass er ihn als Befreiung seiner eigenen Kinder präsentiere, "woran er tatsächlich glaubt". Laut einem weiteren Bericht der "Mail on Sunday" soll die elfjährige Charlotte Freunde und Lehrer bereits mit ihrem Talent als Schauspielerin und Sängerin beeindruckt haben. Dass Veränderung "auf meiner Agenda" stehe, hatte Prinz William bereits im vergangenen Jahr in einer Apple-TV-Reisesendung mit Schauspieler Eugene Levy betont – Veränderungen, "die meiner Meinung nach passieren müssen".