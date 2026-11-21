Ein Medienbericht enthüllt einen möglichen neuen Grund für die Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach England: Hinter dem plötzlichen Umzug soll ein abgelaufenes US-Visum stecken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nachdem Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) im August ihr Leben in Kalifornien nach sechs Jahren hinter sich gelassen hatten, nannten sie zunächst persönliche Gründe wie Familiennähe und britische Schulen für ihre Rückkehr nach Großbritannien. Laut einem Bericht des US-Portals "Page Six", der sich auf mehrere Quellen beruft, soll jedoch ein anderes Problem hinter dem überraschenden Schritt gesteckt haben: Prinz Harry soll Schwierigkeiten mit seinem US-Visum gehabt haben.

Insider berichten von abgelaufenem US-Visum

Ein Insider aus US-Regierungskreisen behauptete gegenüber "Page Six": "Sein Visum war abgelaufen und wurde nicht sofort verlängert." Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums erklärte zudem, dass Visa wie jenes von Harry regelmäßig erneuert werden müssten. Genau dieser Umstand könne die plötzliche Rückkehr der Sussexes nach England erklären, jenem Land, dem sie 2020 spektakulär den Rücken gekehrt hatten.

Prinz Harry und Herzogin Meghan © WireImage

Neuanfang mit Archie und Lilibet

Inzwischen lebt das Paar mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder in Großbritannien, wo die Kinder britische Schulen besuchen und die Familie näher bei Freunden und Verwandten ist. Im britischen Fernsehen schwärmte Harry zuletzt vom neuen Alltag: "Das Selbstvertrauen der beiden ist seit dem Besuch einer britischen Schule sprunghaft gestiegen, was wirklich, wirklich schön ist." Noch im Mai 2025 hatte der 42-Jährige gegenüber der BBC wegen Sicherheitsbedenken erklärt: "Ich kann mir derzeit keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder zurück nach Großbritannien bringen würde."

Aufenthaltsstatus inzwischen wieder geklärt

Welches konkrete US-Visum Prinz Harry besaß, wurde nie öffentlich bekannt – laut "Page Six" könnte es sich um ein Diplomatenvisum gehandelt haben. Inzwischen soll sein Aufenthaltsstatus jedoch geklärt sein, wodurch der Prinz wieder ohne Bedenken in die USA reisen kann.