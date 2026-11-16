Kate wieder auf Reisen: Sie bezaubert in Mumbai

Erstmals seit vier Jahren nimmt Prinzessin Kate wieder am Programm rund um die Verleihung des Earthshot Prize teil. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William absolviert die 44-Jährige vom 16. bis 18. November 2026 zahlreiche Termine in Mumbai.

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Catherine, Princess of Wales (44), kehrt auf die internationale Bühne zurück. Vom 16. bis 18. November 2026 reist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (44) ins indische Mumbai, um den von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis "Earthshot Prize" zu begleiten.

Schwerpunkt

Laut einer Mitteilung des Kensington Palasts liegt der Schwerpunkt des Besuchs auf Lösungen für drängende Umweltprobleme. Während William bereits am Nachmittag des 16. November an der "Earthshot Prize Impact Assembly" teilnimmt, steht der 17. November ganz im Zeichen der Preisverleihung.

Kate und William in Mumbai, 16.11.2026 © AFP via Getty Images

Jugendpreis und glamouröse Gala

Am Dienstag treffen sich William und Kate am frühen Nachmittag zur ersten Verleihung der "Children's Earthshot Awards", bei der Schüler aus 15.000 indischen Schulen für ihre Umweltideen geehrt werden.

Kate und William in Mumbai, 16.11.2026 © AFP via Getty Images

Am Abend um 19:35 Uhr folgt die eigentliche Verleihung des Earthshot Prize. Den Abschluss der Indien-Reise bildet am Nachmittag des 18. November ein Besuch in einem führenden Produktionsstudio, um die weltweite Bedeutung der indischen Filmindustrie zu würdigen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Wichtiges Zeichen nach Krebserkrankung

Für Prinzessin Kate ist es die erste Teilnahme am Earthshot-Programm seit dem Jahr 2022 in Boston. Nachdem sie 2023 bei den Kindern Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) geblieben war, verzichtete sie in den darauffolgenden zwei Jahren aufgrund ihrer Krebserkrankung und -behandlung auf Auslandsreisen. Ihre Rückkehr sendet nun ein positives Zeichen.