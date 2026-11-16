Indien-Reise
Kate wieder auf Reisen: Sie bezaubert in Mumbai
Catherine, Princess of Wales (44), kehrt auf die internationale Bühne zurück. Vom 16. bis 18. November 2026 reist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (44) ins indische Mumbai, um den von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis "Earthshot Prize" zu begleiten.
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Schwerpunkt
Laut einer Mitteilung des Kensington Palasts liegt der Schwerpunkt des Besuchs auf Lösungen für drängende Umweltprobleme. Während William bereits am Nachmittag des 16. November an der "Earthshot Prize Impact Assembly" teilnimmt, steht der 17. November ganz im Zeichen der Preisverleihung.
Jugendpreis und glamouröse Gala
Am Dienstag treffen sich William und Kate am frühen Nachmittag zur ersten Verleihung der "Children's Earthshot Awards", bei der Schüler aus 15.000 indischen Schulen für ihre Umweltideen geehrt werden.
Am Abend um 19:35 Uhr folgt die eigentliche Verleihung des Earthshot Prize. Den Abschluss der Indien-Reise bildet am Nachmittag des 18. November ein Besuch in einem führenden Produktionsstudio, um die weltweite Bedeutung der indischen Filmindustrie zu würdigen.
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Wichtiges Zeichen nach Krebserkrankung
Für Prinzessin Kate ist es die erste Teilnahme am Earthshot-Programm seit dem Jahr 2022 in Boston. Nachdem sie 2023 bei den Kindern Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) geblieben war, verzichtete sie in den darauffolgenden zwei Jahren aufgrund ihrer Krebserkrankung und -behandlung auf Auslandsreisen. Ihre Rückkehr sendet nun ein positives Zeichen.
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