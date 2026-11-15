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"Invictus Games"

Prinz Harry überrascht mit Ukraine-Besuch

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Prinz Harry posiert mit ukrainischen Kriegsversehrten bei den Invictus Games in Lwiw.
© Getty Images
Der 42-jährige britische Prinz besuchte ein Qualifizierungs-Spiel der "Invictus Games".
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Lwiw (Lemberg). Der britische Prinz Harry (42) ist am Wochenende laut der Nachrichtenagentur PA überraschend in die Ukraine gereist und hat in der westukrainischen Stadt Lwiw verwundete Kriegsveteranen getroffen. "Ihr werdet den Krieg gewinnen", sagte er den Angaben zufolge am Samstag zu Soldaten in einer Rehabilitationsklinik. Prinz Harry besuchte auch das Qualifizierungs-Spiel des von ihm ins Leben gerufenen Rollstuhl-Rugby-Turniers "Invictus Games".

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Demnach war es Harrys vierter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. "Jedes Mal, wenn ich in die Ukraine zurückkomme, fühle ich mich willkommen und spüre Herzlichkeit", sagte der britische Prinz.

Zwei Männer, einer mit Beinprothese, spielen auf einem Hallenplatz Pickleball, Zuschauer im Hintergrund.
Prinz Harry spielt während der 6. nationalen Invictus Games der Ukraine in Lwiw Pickleball mit ukrainischen Kriegsveteranen. © Getty Images

In einer Schulsporthalle habe Harry ein Rollstuhl-Rugby-Spiel mitverfolgt. Dabei hätten die Spieler um einen Platz im ukrainischen Team für das internationale Sportturnier "Invictus Games" für verwundete und erkrankte Soldaten und Veteranen gekämpft. Im kommenden Jahr soll das von Harry ins Leben gerufene Turnier in Birmingham stattfinden.

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