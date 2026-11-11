Prinz George: Zeichnung in Magazin veröffentlicht

Prinz George hat das künstlerische Talent seiner Mutter Prinzessin Kate und seines Großvaters König Charles geerbt. Sein Vater Prinz William veröffentlichte nun im Magazin "Country Life" die Zeichnung eines Eisvogels, die der 13-Jährige angefertigt hat.

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Der britische Thronfolger Prinz William (44) hat als Gastredakteur eine Sonderausgabe des Magazins "Country Life" mitgestaltet. Laut BBC veröffentlichte er darin ein farbenfrohes Bild eines Eisvogels, das von seinem Sohn Prinz George (13) im Alter von zwölf Jahren gezeichnet wurde.

Zeichnungen

Es ist nicht das erste Mal, dass Werke des Nachwuchsroyals an die Öffentlichkeit gelangen: Bereits zu Weihnachten 2022 teilten William und Prinzessin Kate (44) die Zeichnung eines Rentiers, zudem veröffentlichte der Kensington-Palast im vergangenen Jahr Porträts, die die Geschwister Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) gemeinsam mit George gezeichnet hatten.

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Tradition in der königlichen Familie

Mit seiner Leidenschaft tritt der junge Prinz in die Fußstapfen seiner Mutter und seines Großvaters. Prinzessin Kate, die Kunstgeschichte studierte und William an der Universität St. Andrews kennengelernt hatte, überzeugte in der Vergangenheit selbst mit eigenen Zeichnungen. Auch König Charles (77) widmet sich seit vielen Jahrzehnten intensiv der Aquarellmalerei und hält dabei bevorzugt Landschaften rund um das königliche Anwesen Balmoral fest.

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Einblicke in das Familienleben

Neben der Zeichnung gewährt William in der Sechs-Monate-Arbeit am Magazin Einblicke in den Alltag seiner Familie. Er berichtet von Spaziergängen mit den Hunden Orla und Otto sowie der Naturbegeisterung seiner drei Kinder. Zudem thematisiert Prinzessin Kate in der Ausgabe die heilende Kraft der Natur. William reiht sich damit in eine familiäre Tradition ein: Auch König Charles und Königin Camilla gestalteten in der Vergangenheit bereits Jubiläumsausgaben des Magazins.