"Mike Hammer"-Star Stacy Keach ist tot

Stacy Keach ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der US-Schauspieler wurde vor allem als TV-Detektiv Mike Hammer bekannt und spielte auch in "Blue Bloods" und "Das Bourne Vermächtnis" mit. Er starb nach langer Krankheit in Polen.

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Keach starb am Dienstag, dem 10. November, in seinem Haus im polnischen Magdalenka. Seine Ehefrau Malgosia Keach bestätigte seinen Tod in einer persönlichen Erklärung. Der Schauspieler habe lange und schwer gegen eine ernste Herzerkrankung und Herzinsuffizienz gekämpft.

"Stacy war nicht nur ein legendärer Schauspieler, der von Zuschauern auf der ganzen Welt bewundert und geliebt wurde, sondern auch mein geliebter Ehemann, mein Weggefährte und das Herz unserer Familie", erklärte sie. Sein Tod hinterlasse eine unermessliche Leere.

Auch sein langjähriger Manager nahm Abschied. Er habe 30 Jahre mit Keach zusammengearbeitet und werde ihn sehr vermissen. Keach sei ein großzügiger und freundlicher Mensch sowie ein außergewöhnlicher Schauspieler gewesen.

Als Mike Hammer wurde er weltberühmt

Besonders prägend war seine Rolle als Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen Fernsehserie. Für seine Darstellung wurde Keach 1985 für einen Golden Globe nominiert.

Besonders prägend war seine Rolle als Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen Fernsehserie. © Getty Images

Auch jüngere Generationen kannten ihn aus erfolgreichen Serien. Er spielte unter anderem Kevin Kearns in "Blue Bloods" und hatte Auftritte in "Prison Break", "Ray Donovan" und "Two and a Half Men".

Vom Kinofilm bis zur Theaterbühne

Auch auf der großen Leinwand war Keach über Jahrzehnte präsent. Zu seinen Filmen zählen das Boxerdrama "Fat City" mit Jeff Bridges, "American History X" mit Edward Norton und "Das Bourne Vermächtnis" mit Jeremy Renner.

Auch auf der großen Leinwand war Keach über Jahrzehnte präsent. © FilmMagic

Seine letzte Filmrolle spielte er 2025 in "Jay Kelly" an der Seite von George Clooney und Adam Sandler. Neben seiner Arbeit vor der Kamera feierte Keach auch auf der Theaterbühne große Erfolge. 2019 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Schauspielerei lag in der Familie

Stacy Keach wurde am 2. Juni 1941 in Savannah im US-Bundesstaat Georgia geboren und wuchs überwiegend in Los Angeles auf. Seine Mutter Mary Cain Peckham war Schauspielerin, sein Vater Walter Stacy Keach Sr. arbeitete als Schauspieler, Theaterregisseur und Schauspiellehrer.

Er hinterlässt seine Ehefrau Malgosia sowie die gemeinsamen Kinder Karolina und Shannon.