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Auflagen missachtet

Fußfessel weg! Meghans Vater erneut festgenommen

Phillip Platzer
von
Thomas Markle, der 82-jährige Vater von Herzogin Meghan, wurde von den US-Behörden erneut festgenommen. Er soll seine elektronische Fußfessel eigenmächtig und unerlaubt entfernt haben.
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Der 82-jährige Thomas Markle befindet sich wieder in US-Haft. Die Behörden griffen durch, nachdem der Vater von Meghan gegen seine strengen Haftauflagen verstoßen hatte.

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Freilassung nur unter strengen Auflagen

Markle war zuvor unter der Bedingung vorläufig aus dem Gefängnis entlassen worden, bis zum Beginn seines Prozesses eine elektronische Fußfessel zu tragen. Diese Maßnahme sollte sicherstellen, dass der 82-Jährige für die Justiz jederzeit greifbar bleibt.

Zugriff in der Nacht

Gegen 1:45 Uhr Ortszeit manipulierte Markle jedoch den Sender und streifte die Fußfessel ab. Die Überwachungssysteme schlugen umgehend Alarm. Daraufhin rückten die US-Behörden aus, nahmen den Promi-Vater erneut fest und brachten ihn direkt zurück in die Zelle.

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