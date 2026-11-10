Mehrparteienhaus
Gebäude droht einzustürzen: Großeinsatz und Evakuierung
Linz. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz rückten am Dienstagabend in die Langgasse nahe dem Schillerpark aus. Auslöser für die vorsorgliche Evakuierung des Mehrparteienhauses war die Meldung einer Baufirma über ein mögliches Statikproblem.
Feuerwehr erkundet die Lage
Die Berufsfeuerwehr Linz verschaffte sich vor Ort ein Bild von der Situation und setzte dabei auch eine Drehleiter ein. Das Areal rund um das betroffene Objekt wurde von den Einsatzkräften abgesperrt, weshalb zahlreiche Personen die Gefahrenzone verlassen mussten. Das berichtet "ooe.orf.at".
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Möglicher Zusammenhang mit Nachbarbaustelle
Dem Bericht zufolge könnte die Einsturzgefahr mit dem Abriss eines Nachbarhauses auf einer angrenzenden Baustelle zusammenhängen. Offiziell bestätigt war diese Ursache am Dienstag vorerst allerdings noch nicht. Die Stabilität des Bauwerks wird derzeit von den Einsatzkräften überprüft.
Betreuung im beheizten Bus
Vor Ort bot sich Passanten ein Bild mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen unter Blaulicht sowie weiträumigen Absperrungen der Polizei. Laut "ooe.orf.at" beobachteten viele Schaulustige den Ablauf rund um den Schillerpark. Um die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner kümmerte sich das Rote Kreuz. Die Linz Linien stellten dafür einen beheizten Bus bereit, in dem die Betroffenen unterkommen konnten.
Keine Verletzten nach ersten Angaben
Nach derzeitigen Informationen gab es vorerst keine Hinweise auf verletzte Personen. Ungewiss blieb zunächst, wie lange die Sperren bestehen bleiben und wann eine Rückkehr der Menschen in ihre Wohnungen möglich sein wird.
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