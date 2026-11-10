Arena Wien steht vor dem Aus

Die autonom verwaltete Arena, eine der attraktivsten Veranstaltungslocations in Wien, feiert 50 Jahre ihres Bestehens - und muss künftig mit weniger Geld auskommen, wie die Zeitung "MeinBezirk" berichtete.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Konkret geht es um Zuschüsse der MA 13, zuständig für Bildung und Jugend, in Höhe von 259.000 Euro.

Der Spardruck erfordere eine "klare Prioritätensetzung", hieß es seitens der MA 13 und dem zuständigen Stadtratsbüro von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS). Als Veranstaltungsort sei die Arena von den Maßnahmen nicht betroffen. Arena-Obfrau-Stellvertreter Laurenz Platzer sieht das anders: "Für nächstes Jahr sind bereits 240 Konzerte geplant, 130 davon finden im nicht kommerziellen Bereich statt", sagte er gegenüber "MeinBezirk". Ebenso würden kostenlose Schulführungen, Benefizkonzerte, Workshops für Abendschulen, gratis Familienevents, Ausstellungen und vieles mehr abseits des Veranstaltungsorts Arena Wien geboten.

Deswegen werde man wohl Proberäume auflassen und den Trakt mit dem Klubraum "DreiRaum" sowie die "Kleine Halle" sperren müssen, sagte er dem Blatt. Sämtliche erwähnten Gratisangebote müssten "sofort abgesagt" werden, prognostiziert Platzer für 2027. Welche personellen Folgen es für die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe, sei nicht abschätzbar. Laut den Arena-Betreibern wurde bereits für 2026 die Förderung um zehn Prozent gekürzt, berichtete der ORF.

Grüne fordern Rücknahme - Bezirksvorsteher will Lösung

Die Grünen fordern die Rücknahme der geplanten Förderstreichung sowie Gespräche über eine "langfristig tragfähige Finanzierung". Die Arena sei eine "unersetzbare Institution" für Kunst und Subkultur und "weit mehr als ein reiner Veranstaltungsort", so die Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus laut einer Aussendung.

Für Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) ist die Arena ein "unverzichtbarer Bestandteil der Wiener Kultur- und Musikszene", wie er vom ORF zitiert wurde. Eine Einsparung ist für ihn nachvollziehbar, die Streichung würde aber eine "Katastrophe" für die Arena bedeuten: Er sei bereits mit Emmerling im Gespräch, um eine tragfähige Lösung zu finden.