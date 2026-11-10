Achtung vor dieser "Finanzamt"-SMS

Die Unabhängige Informationsplattform "Watchlist Internet" warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Kriminelle versuchen derzeit über gefälschte SMS an vertrauliche Daten von Bürgern zu gelangen.

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Experten warnen vor einer aktuellen Phishing-Welle per SMS. Kriminelle versuchen derzeit, über betrügerische Nachrichten an vertrauliche Daten und Onlinebanking-Zugänge zu gelangen.

Warnung vor DIESER Nachricht

Im Zentrum der Masche steht eine SMS mit dem Betreff "Klimabonus | Anspruch auf Gutschrift". In der Nachricht werden Empfängerinnen aufgefordert, ihre Daten auf der gefälschten Webseite zu bestätigen, um eine angebliche Auszahlung zu erhalten.

Wörtlich heißt es laut "Watchlist Internet" in den betrügerischen SMS: "Sie haben Anspruch auf eine Klimagutschrift. Bitte bestätigen Sie die Daten, um die Auszahlung zu erhalten."

Die Nachrichten geben vor, vom Bundesministerium für Finanzen, von FinanzOnline oder anderen Behörden zu stammen, und locken oft mit Steuerrückerstattungen oder drohen mit dem Ablauf der FinanzOnline-Registrierung.

Kriminelle zielen auf Onlinebanking

Ziel der Betrüger sind Kreditkartendaten, Logins für das Onlinebanking oder die Durchführung von Überweisungen. Typische Merkmale dieser Phishing-Nachrichten sind Formulierungen wie "Steuerrückerstattung verfügbar", "Daten müssen aktualisiert werden" oder "Frist läuft ab". Die österreichische Finanzverwaltung stellt klar, dass ihre Informationen grundsätzlich in Form von digital signierten Bescheiden per Post oder in die "FinanzOnline Databox" zugestellt werden. Bürgerinnen sowie Unternehmerinnen werden von der Finanzverwaltung niemals aufgefordert, persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen zu übermitteln. Infos zur Amtssignatur und Verifizierung gibt es auf der BMF-Webseite.

Verhaltensregeln für Betroffene Bürger

Die Experten raten dazu, sich bei Fragen direkt bei "finanzonline.at" oder über "ID Austria" einzuloggen. Offizielle Bescheide kommen ausnahmslos per Post oder direkt in die "Databox". Bei Fragen sollte das Finanzamt kontaktiert werden. Zudem gilt es, vorsichtig zu sein, die Plausibilität solcher Nachrichten sowie Anrufe zu prüfen und im Zweifel die offizielle Absenderadresse oder Telefonnummer für einen Rückruf zu eruieren.

Behörden fordern niemals per E-Mail oder SMS zur Eingabe von Bankdaten auf. Zudem werden Steuerrückerstattungen nicht über Links in E-Mails abgewickelt. Es sollten keine persönlichen Daten über verlinkte Formulare eingegeben werden.