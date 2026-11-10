Singles Day 2026: Hier gibt es Mega-Rabatte

Mit dem Singles Day am 11. November erreicht die herbstliche Schnäppchenjagd in Österreich ihre erste heiße Phase. Zahlreiche Handelsketten locken bereits vor dem Black Friday mit spürbaren Preisnachlässen von bis zu 55 %.

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Der ursprünglich aus China stammende Einkaufstag hat sich im heimischen Handel zu einem festen Fixpunkt entwickelt. Für viele Konsumenten markiert der 11. November den eigentlichen Auftakt der vorweihnachtlichen Rabattschlachten, die im Black Friday am 27. November und dem Cyber Monday am 30. November gipfeln. Besonders im Elektronikbereich fahren Händler heuer schwere Geschütze auf:

MediaMarkt: Mitglieder des Clubprogramms myMediaMarkt erhalten ab dem Kauf von zwei teilnehmenden Produkten elf Prozent Nachlass. Die Aktion startete bereits tags zuvor in der App, ist ab Mittwoch in allen Filialen sowie im Netz aktiv und läuft bis einschließlich Samstag, 14. November.

Modebranche zieht mit 22-Prozent-Aktionen nach

Im Bekleidungs- und Modesektor orientieren sich viele Anbieter an der Zahl Elf des Singles Day und verdoppeln diesen Wert auf glatte 22 Prozent Ersparnis. Konsumenten sollten hier jedoch auf die jeweiligen Mindesteinkaufswerte und Kundenkarten achten:

H&M: Gewährt in der hauseigenen App und im Onlineshop 22 Prozent Preisreduktion auf reguläre Artikel, sofern der Warenwert mindestens 40 Euro beträgt. Ausgenommen sind Sonderkollektionen und bereits herabgesetzte Teile. Die Aktion endet direkt am Mittwoch.

Gewährt in der hauseigenen App und im Onlineshop 22 Prozent Preisreduktion auf reguläre Artikel, sofern der Warenwert mindestens 40 Euro beträgt. Ausgenommen sind Sonderkollektionen und bereits herabgesetzte Teile. Die Aktion endet direkt am Mittwoch. Levi’s: Im offiziellen Webshop gibt es bis zu 22 Prozent Rabatt auf nahezu das gesamte Sortiment.

Im offiziellen Webshop gibt es bis zu 22 Prozent Rabatt auf nahezu das gesamte Sortiment. s.Oliver: Zieht ebenfalls mit 22 Prozent mit. Der Nachlass greift auch bei bereits reduzierten Waren, setzt jedoch den Gutscheincode SINGLE22 und eine registrierte s.Oliver Card voraus.

Zieht ebenfalls mit 22 Prozent mit. Der Nachlass greift auch bei bereits reduzierten Waren, setzt jedoch den Gutscheincode SINGLE22 und eine registrierte s.Oliver Card voraus. Peek & Cloppenburg: Bietet 20 Prozent auf nicht reduzierte Herbst- und Wintermode ab einem Mindesteinkaufswert von 129 Euro für Inhaber einer Insider-Kundenkarte.

Bietet 20 Prozent auf nicht reduzierte Herbst- und Wintermode ab einem Mindesteinkaufswert von 129 Euro für Inhaber einer Insider-Kundenkarte. Otto: Der Versandhändler offeriert bis Mittwoch 20 Prozent auf ausgewählte Mode-, Sport- und Möbelstücke oder alternativ 25 Prozent Preisnachlass auf Uhren und Schmuck.

Hohe Rabatte im Beauty- und Haushaltssegment

Martina Reuter beim Douglas im Auhof Center: Tolle Rabatte © Auhof Center

Besonders markante Einsparungen sind im Kosmetikbereich zu beobachten, wo die Abschläge bis zu 35 Prozent erreichen: Marionnaud, Douglas und Müller gewähren satte Rabatte auf 20 Kosmetik, Düfte und Co.

Hofer und XXXLutz mit Mega-Angeboten

Ergänzt wird das Angebot durch Haushalts- und Lifestyle-Deals: Beim Juwelier Christ sparen Kunden mit dem Code ME2026 bis zu 25 Prozent auf ausgewählten Schmuck. Die Marken Krups und Rowenta offerieren jeweils 18 Prozent Nachlass auf ausgewählte Küchen- und Haushaltsgeräte ab 150 Euro Bestellwert mit dem Code SINGLE.

Flankierend dazu veranstaltet Hofer seinen "Black Month" mit wechselnden Angeboten bis 27. November, während XXXLutz im "Black Shopping" Möbel um bis zu 50 Prozent günstiger anbietet.