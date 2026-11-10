Drogenlenkerin mit drei Kleinkindern im Auto gestoppt

Die 33-Jährige hatte zudem keine gültige Lenkerberechtigung.

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Sbg. Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Montagabend in Saalfelden von der Polizei gestoppt worden. Die Frau stand offenbar unter Drogeneinfluss, hatte keinen gültigen Führerschein und transportierte auch noch drei Kleinkinder ungesichert im Wagen.

Die Lenkerin war auf der B311 unterwegs, als sie in eine Polizeikontrolle geriet. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 33-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besaß. Auch ein Drogentest schlug positiv an. Besonders brisant: Die drei mitfahrenden Kleinkinder waren während der Fahrt nicht ausreichend gesichert. Die Polizei untersagte der Frau die Weiterfahrt. Auf sie kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Auch 55-Jährige ignorierte Fahrverbot

Ein weiterer Fall sorgte bereits am Sonntag für Kopfschütteln: Eine 55-jährige Frau war ohne Führerschein mit ihrem Auto zu einer Polizeiinspektion im Flachgau gefahren, um ein Schriftstück abzuholen. Obwohl sie zuvor ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, kein Fahrzeug mehr zu lenken, setzte sie sich wenig später erneut ans Steuer. Innerhalb von nur einer Stunde wurde sie gleich dreimal ohne gültige Fahrerlaubnis beim Autofahren erwischt. Auch sie muss sich nun vor der Polizei verantworten.