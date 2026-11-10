Überfall in Trafik: Räuber attackiert Mitarbeiterin (65)

Der noch unbekannte Räuber hatte das Trafikanten-Paar überfallen und konnte samt Kassa mit mehreren hundert Euro flüchten.

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Raub mitten am Tag in Wien-Favoriten: Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Montagmittag eine Trafik und verletzte dabei eine 65-jährige Mitarbeiterin. Der Räuber konnte mit der Kassa flüchten.

Räuber ging hinter Verkaufspult

Der Vorfall ereignete sich am Montag mitten am Tag gegen 12.15 Uhr im Bereich der Holzknechtstraße. Der Unbekannte betrat das Geschäft und ging direkt hinter das Verkaufspult. Dort stieß er die Mitarbeiterin (65) sofort zu Boden, schnappte sich die Kassa samt mehreren hundert Euro Bargeld und ergriff anschließend die Flucht.

Opfer musste ins Spital

Die 65-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Oberschenkel. Der Rettungsdienst versorgte das Opfer und brachte es anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Ehemann, der zugleich Inhaber der Trafik ist, befand sich während des Überfalls im Geschäft. Wie hoch die Beute ausfiel, ist derzeit noch offen.

Polizei ermittelt nach Raub

Das Landeskriminalamt Wien hat den Fall übernommen. Die Ermittler der Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, arbeiten daran, den bislang unbekannten Täter auszuforschen. Von ihm fehlt derzeit jede Spur.