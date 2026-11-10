oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schwerer Unfall

Zwei Lkw umgestürzt: A1 bis Mittag gesperrt

Online Redaktion
von
Umgekippter LKW auf der A1, Feuerwehrleute und Einsatzfahrzeuge bei nächtlichem Unfall.
© DOKU NÖ
Ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen sorgt am Dienstagmorgen auf der Westautobahn in Niederösterreich für massive Verkehrsbehinderungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Zwischen Böheimkirchen und St. Christophen in Fahrtrichtung Wien ist die A1 gesperrt. Die beiden beteiligten Lkw kollidierten und stürzten um. Für Autofahrer bedeutet das lange Wartezeiten im Frühverkehr.

Auch interessant

Wirbel um Nvidia-Chef: FBI prüft brisante Affäre

Trump erklärt Iran-Krieg für praktisch beendet!

Strom wird 2027 etwas billiger

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Beide Schwerfahrzeuge waren voll beladen und kamen nach dem Zusammenstoß quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Die beiden Lenker wurden in ihren Fahrerkabinen eingeschlossen. Feuerwehr und Rettungskräfte mussten sie befreien. Anschließend wurden die verletzten Männer vom Roten Kreuz und Samariterbund versorgt und ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Umgekippter LKW nach Unfall auf der A1, Einsatzkräfte und Rettungsfahrzeuge vor Ort bei Nacht.
© DOKU NÖ

Aufwendige Bergung dauert Stunden

Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Zunächst müssen die Ladungen der beiden Lastwagen gesichert und abtransportiert werden. Erst danach können die umgestürzten Fahrzeuge mithilfe eines Krans wieder aufgerichtet und abgeschleppt werden. Zum Einsatz kommt auch ein Bergekran der Feuerwehr St. Pölten-Stadt.

Umgekippter Lkw auf der A1 bei Nacht, Polizei- und Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht vor Ort.
© DOKU NÖ

Nach Angaben des ÖAMTC bleibt die A1 voraussichtlich mindestens bis Mittag gesperrt. Mit zunehmendem Berufsverkehr ist mit erheblichen Staus zu rechnen.

Ein umgekippter Lkw auf der nächtlichen Autobahn A1, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.
© DOKU NÖ

Autofahrer sollten die Westautobahn bereits beim Knoten St. Pölten verlassen. Die großräumige Umleitung führt über die S33 und anschließend die S5 in Richtung Wien.

MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN

Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vignetten-Revolution – Das müssen alle Autofahrer ab HEUTE wissen

Achtung beim Geldabheben: 2,50-Euro-Gebühr, 200-Euro-Limit

Rückkehr im Käfig: Das XXL-Mascherl ist wieder da

Krakau-Anschlag: Verletzter Österreicher kommt nach Hause

Libyer (31) drohte mit Massaker: 6 Monate Haft

Horror von Marchtrenk: Erste Anklage

300 Liter Regen - Italientief streift Österreich

Zwei Lkw umgestürzt: A1 bis Mittag gesperrt

Ex-Rotlicht-Größe Walter P. ist ein Mann

Laut Experten: Diese Bauernregel für den 11.11. macht Sinn