Zwei Lkw umgestürzt: A1 bis Mittag gesperrt

Ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen sorgt am Dienstagmorgen auf der Westautobahn in Niederösterreich für massive Verkehrsbehinderungen.

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Zwischen Böheimkirchen und St. Christophen in Fahrtrichtung Wien ist die A1 gesperrt. Die beiden beteiligten Lkw kollidierten und stürzten um. Für Autofahrer bedeutet das lange Wartezeiten im Frühverkehr.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Beide Schwerfahrzeuge waren voll beladen und kamen nach dem Zusammenstoß quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Die beiden Lenker wurden in ihren Fahrerkabinen eingeschlossen. Feuerwehr und Rettungskräfte mussten sie befreien. Anschließend wurden die verletzten Männer vom Roten Kreuz und Samariterbund versorgt und ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

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Aufwendige Bergung dauert Stunden

Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Zunächst müssen die Ladungen der beiden Lastwagen gesichert und abtransportiert werden. Erst danach können die umgestürzten Fahrzeuge mithilfe eines Krans wieder aufgerichtet und abgeschleppt werden. Zum Einsatz kommt auch ein Bergekran der Feuerwehr St. Pölten-Stadt.

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Nach Angaben des ÖAMTC bleibt die A1 voraussichtlich mindestens bis Mittag gesperrt. Mit zunehmendem Berufsverkehr ist mit erheblichen Staus zu rechnen.

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Autofahrer sollten die Westautobahn bereits beim Knoten St. Pölten verlassen. Die großräumige Umleitung führt über die S33 und anschließend die S5 in Richtung Wien.