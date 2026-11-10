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Aiwanger mit 55 gestorben: Jetzt spricht seine Partnerin

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Nach Tagen der Trauer im engsten Familienkreis meldet sie sich erstmals öffentlich zu Wort: Tanja Schweiger (48) hat auf Instagram bewegende Worte über ihren verstorbenen Lebensgefährten Hubert Aiwanger († 55) veröffentlicht.
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Mehr als ein Jahrzehnt waren die Regensburger Landrätin und der Chef der Freien Wähler ein Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Nun würdigte Schweiger ihren langjährigen Partner mit persönlichen Worten.

"Er war ein Menschenfreund, warmherzig und blitzgescheit", schrieb sie auf Instagram. Besonders beeindruckt habe viele Menschen seine Fähigkeit, auch komplizierte Sachverhalte verständlich zu erklären. So habe er vielen das Gefühl gegeben: "Der vertritt uns, weil er das sagt, was wir denken."

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Familie von Anteilnahme überwältigt

Auch für die zahlreichen Beileidsbekundungen fand Schweiger dankbare Worte. Die Nachricht von Aiwangers Tod habe viele Menschen am Mittwochabend völlig unerwartet getroffen – die eigene Familie aber ganz besonders.

Für den verstorbenen Politiker soll ein Staatsbegräbnis ausgerichtet werden. © Getty Images

Fotos, persönliche Erinnerungen, Nachrichten in sozialen Medien und lange Schlangen vor den Kondolenzbüchern hätten gezeigt, wie viele Menschen Aiwanger geschätzt hätten. Die Anteilnahme reiche weit über Bayern hinaus.

Staatsbegräbnis geplant

Für den verstorbenen Politiker soll ein Staatsbegräbnis ausgerichtet werden. Seine anschließende Beisetzung soll im familiären Umfeld stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest. "Wir halten Euch auf dem Laufenden, sobald die Terminfragen geklärt sind", schrieb Schweiger.

Hubert Aiwanger war am 4. November tot in einem Berliner Hotelzimmer gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis gab es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

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