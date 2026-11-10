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Schnee auf 600 Meter

Polarluft sorgt für Winter-Knall in Österreich

Online Redaktion
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Verschneite Straße mit schneebedeckten Bäumen im Winter in Neustift im Stubaital, Österreich.
© Getty Images
Österreich steht vor einem markanten Wetterumschwung.
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Nach zunächst milden Temperaturen und einer hohen Schneefallgrenze kündigt sich zum Ende der Woche ein erster kräftiger Wintergruß an. Besonders der Freitag könnte es in sich haben. Dann sinkt die Schneefallgrenze von Norden her auf 600 bis 800 Meter Seehöhe. Damit wird es auch in tieferen Lagen wieder winterlich.

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Bis dahin präsentiert sich das Wetter allerdings noch wenig winterlich. Am Dienstag regnet es vor allem am Vormittag zeitweise, die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 2000 und 2500 Metern. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft, im Westen und Süden zeigt sich zwischendurch die Sonne. Die Temperaturen erreichen dort bis zu 16 Grad.

Am Donnerstag übernimmt ein Tief über Südfrankreich zunehmend die Wetterregie. Von Südwesten breiten sich dichte Wolken und Regen aus, der bis zum Abend weite Teile Österreichs erfasst. Auf den Bergen bleibt es zunächst noch sehr mild. Entlang des Alpenhauptkammes sorgt zudem kräftiger Südföhn für vergleichsweise hohe Temperaturen.

Wintereinbruch

Am Freitag kommt dann der Wintereinbruch: Ein Tief über Norditalien bringt verbreitet Niederschläge. Gleichzeitig strömt deutlich kühlere Luft aus dem Norden ein. Die Schneefallgrenze sinkt bereits in den Morgenstunden auf 800 bis 600 Meter. Alpennordseitig kann es damit bis in tiefere Tallagen schneien. Im Süden hält der Niederschlag länger an, dort sinkt die Schneefallgrenze am Abend ebenfalls unter 1000 Meter.

Niederschlagskarte für 24 Stunden in Mitteleuropa mit verschiedenen Farbstufen in Blau und Grün.
In weiten Teilen Österreichs kann es am Freitag schneien. © GFS/Tauernwetter

Am Samstag beruhigt sich das Wetter wieder. Letzte Störungsreste bringen entlang der Nordalpen am Vormittag noch einige Schneeflocken, danach setzt sich zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben allerdings winterlich: In der Früh ist örtlich leichter Frost möglich, tagsüber werden meist weniger als zehn Grad erreicht.

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