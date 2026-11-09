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Kult-Schleife

XXL-Mascherl ist wieder da – aber anders als gedacht

Online Redaktion
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Viele Menschen spazieren abends durch eine festlich beleuchtete Einkaufsstraße mit XXL-Weihnachtsschleife.
© T. Bauer (Archivbild)
Ein Instagram-Video von Popp & Kretschmer sorgt aktuell für Aufsehen: Das berühmte rote XXL-Mascherl ist überraschend zurückgekehrt – allerdings unter ganz besonderen Umständen hinter Gittern.
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Wien. Das Modehaus Popp & Kretschmer hat auf seiner Instagram-Seite ein Video veröffentlicht und damit die Gerüchte um das XXL-Mascherl bestätigt. Die Kult-Dekoration ist wieder da, zeigt sich jedoch in einer veränderten Form. Im Begleittext erklärt das Unternehmen auf Englisch, dass die Schleife hinter Gittern gehalten wurde und anscheinend selbst Schleifen ihren Platz kennen müssen.

Wörtlich schreibt das Modehaus zum Video: "Das Mascherl ist zurück. Die Gerüchte stimmen. Unsere kultige rote Schleife ist zurück, aber einiges hat sich verändert. Sie wurde hinter Gittern gehalten. Anscheinend müssen selbst Schleifen wissen, wo ihr Platz ist."

Aus für gewohnten Standort

Zuvor war bekannt geworden, dass das beliebte Fotomotiv an der Kreuzung Kärntner Straße und Walfischgasse heuer nicht wie gewohnt an der Fassade des Palais Todesco hängen kann. Nach wochenlangen Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Wien konnte keine Einigung erzielt werden. Die Behörden hatten neue Auflagen erteilt, die für das Modehaus finanziell und organisatorisch nicht machbar waren.

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Auflagen der Stadt Wien

Ein wesentlicher Streitpunkt war die Forderung nach einem privaten Ordnerdienst. Dieser hätte während der gesamten Adventzeit täglich von Montag bis Sonntag auf eigene Kosten von Popp & Kretschmer im Einsatz sein müssen. Sascha Trefelik von Popp & Kretschmer erklärte gegenüber oe24, dass diese zusätzliche Belastung angesichts der angespannten Lage im Einzelhandel nicht zu stemmen sei. Zudem hätte ein privater Sicherheitsdienst keine behördlichen Befugnisse, um die Ordnung im öffentlichen Raum verbindlich durchzusetzen. Eine weitere Bedingung verlangte, die Beleuchtung bei zu großem Andrang abzuschalten.

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© oe24

Hoffnung auf ein Comeback

Seit 2009 gehört die riesige rote Schleife für viele Menschen zur Adventzeit wie Punsch und Christkindlmärkte. Durch soziale Medien und Reiseblogger hat sie in den vergangenen Jahren sogar internationale Berühmtheit erlangt.

Menschen stehen nachts in einer Schlange vor Geschäften, große leuchtende Schleife an der Fassade.
Der Ansturm auf das XXL-Mascherl sorgte im Vorjahr für Polizeieinsätze. © TBauer

Trotz der Sicherheitsprobleme im vergangenen Advent betonte das Modehaus, dass seit 17 Jahren kein Unfall im Zusammenhang mit der Dekoration bekannt sei. Mit dem Instagram-Beitrag unter dem Hashtag #freethebow hält das Unternehmen das Gespräch aufrecht und hofft weiterhin auf künftige Lösungen mit der Stadt.

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