Horror von Marchtrenk: Erste Anklage

Die Staatsanwaltschaft Wels hat nach einem tödlichen Missbrauchsfall in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) eine erste Anklage wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person eingebracht, teilte eine Staatsanwaltschaftssprecherin Montagnachmittag mit.

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Sie richtet sich nicht gegen den Ehemann des Opfers, der für den Tod der 40-Jährigen verantwortlich sein soll, sondern gegen einen Bekannten von ihm, der die schwer alkoholisierte Frau dreimal missbraucht haben soll.

In einem der drei Fälle wird dem 51-jährigen, zurechnungsfähigen Mann der Missbrauch auf "besonders erniedrigende Weise" vorgeworfen, so die Sprecherin. Auf das Delikt stehen fünf bis 15 Jahre Haft. Der Verdächtige, der in Untersuchungshaft sitzt, sei zu den Vorwürfen voll geständig.

Ermittlungen gegen Ehemann laufen noch

Im Fall des gleichaltrigen Ehemanns laufen die Ermittlungen noch immer. Hier wiegen die Vorwürfe noch viel schwerer: Ihm wird zur Last gelegt, seine Frau bei einer Missbrauchshandlung getötet zu haben. Gegen ihn wird wegen Missbrauchs einer wehrlosen oder beeinträchtigten Person mit Todesfolge ermittelt. Dieser Tatbestand hat den gleichen Strafrahmen wie Mord - zehn bis 20 Jahre oder lebenslang. Mit einer Anklage rechnet die Sprecherin der Staatsanwaltschaft frühestens Ende November.

Im Raum steht auch die Frage, ob der Haupttäter seine Frau gegen Geld weiteren Männern zum Missbrauch angeboten haben könnte. Auch laufen noch die Ermittlungen. Hinweise auf ein Vergewaltigungsnetzwerk würden sich aus dem vorliegenden Akt nicht ergeben.

Das 40-jährige Opfer war am 26. Juni mit stark blutenden Wunden in seinem Wohnhaus in Marchtrenk aufgefunden worden. Die Rettung konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der Verletzungen wurde eine Obduktion angeordnet, die das ganze Ausmaß zutage brachte.