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Swarovski nach TV-Panne: "Es tut mir so leid!"

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In der erfolgreichen ARD-Samstagabendshow "Klein gegen Groß" stellte sich Moderatorin Victoria Swarovski gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov einer anspruchsvollen tänzerischen Herausforderung. Dabei passierten viele Fehler.
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Bei der quotenstarken Familienshow von Kai Pflaume trat Victoria Swarovski diesmal nicht als Moderatorin auf, sondern wagte sich selbst aktiv in den Wettkampf. Gemeinsam mit Evgeny Vinokurov duellierte sie sich mit den beiden Kindern Anni und Christoph in einer hochkomplexen Tanzdisziplin: Innerhalb von nur 90 Sekunden galt es, möglichst viele fehlerfreie "Promenade-Walks" zu absolvieren.

Diese anspruchsvolle Schrittfolge, die vor allem im Tango und im Quickstep verlangt wird, erfordert höchste Präzision, enorme Körperspannung und ein perfektes Rhythmusgefühl.

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Auf dem Parkett lief es für das prominente Tanzduo jedoch unerwartet holprig. Die Moderatorin verlor mitten im Lauf den Rhythmus und fand danach nicht mehr sauber in die geforderte Schrittfolge zurück.

Die Konsequenz spiegelte sich im Ergebnis wider: Während die jungen Herausforderer beeindruckende 75 korrekte Schritte auf das Parkett legten, kamen die Erwachsenen lediglich auf 69 gewertete Schritte. Der Sieg ging damit verdient an die Kinder, was Swarovski sichtlich peinlich berührte.

Reumütige Entschuldigung vor laufender Kamera

Unmittelbar nach dem Duell zeigte sich die Österreicherin zerknirscht über das eigene Missgeschick und entschuldigte sich mehrfach: "Sorry, Sorry, Sorry! Wenn man einmal raus ist, dann ist man so raus und dann macht man immer wieder Fehler. Es tut mir so leid."

Scherzhaft befürchtete sie den Zorn ihres Tanzpartners und witzelte, dass Evgeny sie gleich umbringen werde oder sie Dresche bekomme. Moderator Kai Pflaume versuchte die verfahrene Situation mit Humor zu entschärfen und verwies darauf, dass die beiden ihre Meinungsverschiedenheiten bis zur nächsten Staffel von "Let’s Dance" geklärt haben müssten.

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Vinokurov nahm die Niederlage schließlich gelassen und reagierte mit einem entspannten Grinsen, während Anni und Christoph ihren verdienten Primetime-Triumph feierten.

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