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"Wie wär's mit Bahn?": Wirbel um Haiders Innsbruck-Flüge

René Wastler
von
Alfons Haider
© Andreas Tischler / Vienna Press
Dem Mörbisch-Intendanten machen die Streichungen einiger Flüge ganz schön zu schaffen.
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Auf Instagram postete Entertainer und Kultur-Manager Alfons Haider einen dringenden Appell an die Austrian Airlines. Der Grund dafür ist die Streichung einige Inlandsflüge, wie zum Beispiel die Verbindung Wien-Graz. Gerüchten zufolge soll 2027 auch Innsbruck davon betroffen sein. Für Haider ein Drama. "Liebe AUA, wenn ihr diesen Flug auch noch aussetzen lasst nächstes Jahr, dann steig ich wirklich um", appelliert Haider eindringlich an die Fluglinie.

Harsche Kritik auf Instagram

Sein Posting brachte Haider aber nicht nur Sympathien im sozialen Netzwerk ein. Zahlreiche User üben offen Kritik daran, dass Haider nicht von Haus aus die Bahn benutzt. "Also die Zugverbindung Innsbruck - Wien ist wirklich genial, da braucht es eigentlich kein Flugzeug", postete ein User, "Klimawandel gibts ja eh keinen", kommentierte ein anderer.

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Für Haider die Flugverbindung nach Innsbruck deshalb so wichtig, da er oft nur für einen Tag beruflich in die Tiroler Hauptstadt muss. "Wo immer es geht und ich die Zeit habe, fahre ich natürlich mit der Bahn. Wenn ich allerdings nur einen Tag geschäftlich in Innsbruck zu tun habe, geht es sich einfach nicht aus zweimal 4,5 Stunden im Zug zu sitzen", stellt Haider im oe24-Talk klar. Alle privaten Flüge innerhalb Europas hat Haider laut eigener Aussage bereits eingestellt.

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