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Mit 110 km/h: Raser donnerte durch Wohnstraße

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Auto fährt nachts mit hoher Geschwindigkeit durch einen beleuchteten Tunnel, Lichter verwischen.
© Getty Images
Dem Autolenker droht eine saftige Strafe.
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Ein Autofahrer ließ es in Wien-Ottakring ordentlich krachen: Statt der erlaubten 30 km/h raste er mit unglaublichen 110 km/h durch eine Wohnstraße. Nun drohen ihm der Verlust des Führerscheins und die Beschlagnahme seines Autos.

Rasante Fahrt durch Ottakring

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in der Lobmeyrgasse. Der Lenker war in Richtung Julius-Meinl-Gasse unterwegs, als er ins Visier der Wiener Polizei geriet. Im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung wurde seine Geschwindigkeit kontrolliert.

74 km/h über dem Limit

Ein mobiles Radarmessfahrzeug zeichnete das Tempo von 110 km/h auf. Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von satten 74 km/h. Erlaubt gewesen wären gerade einmal 30 km/h. Die Polizei erstattete Anzeige gegen den Lenker.

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Schwere Folgen drohen

Für den Raser könnte die Fahrt nun richtig teuer werden: Neben einem möglichen Führerscheinentzug steht auch die Beschlagnahme seines Fahrzeugs im Raum. Die Behörden leiten entsprechende Verfahren ein.

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