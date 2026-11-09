Leiche in Wiener Keller: Identität weiterhin unklar

Nach der Veröffentlichung einer Gesichtsrekonstruktion des Opfers gibt es noch keine entscheidenden Hinweise auf dessen Identität.

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Der grausige Fund in einem Wiener Keller im 5. Bezirk beschäftigt die Ermittler weiterhin: Mehr als zwei Jahre nach der Entdeckung der Männerleiche in einem Keller in Margareten ist die Identität des toten Mannes unbekannt. Die veröffentlichte Gesichtsrekonstruktion brachte bislang leider noch keinen entscheidenden Durchbruch.

Leiche lag Jahrzehnte im Keller

Entdeckt wurde der in einen Plastiksack gehüllte Körper am 16. April 2024 bei Sanierungsarbeiten. Nach Einschätzung der Ermittler dürfte die Leiche bereits rund 25 Jahre dort gelegen sein.

Internationale Datenbankabgleiche und Fotos der sichergestellten Kleidung führten bisher ebenfalls zu keinem Ergebnis. Deshalb wurde gemeinsam mit der Gerichtsmedizin das mutmaßliche Gesicht des Mannes rekonstruiert.

Mordverdacht: Opfer war etwa 30 Jahre alt

Die Verletzungen am stark verwesten Körper deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Stich- und Schnittwunden wurden festgestellt. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, schlank und dürfte rund 30 Jahre alt gewesen sein. Vermutlich stammte er aus Nordafrika, möglicherweise aus Ägypten. Das rekonstruierte Gesicht ist allerdings nur eine Annäherung an sein damaliges Aussehen.

Polizei hofft auf entscheidenden Hinweis

Die Ermittler geben den Fall nicht auf und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden auch anonym beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.