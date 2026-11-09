Mehrere Anzeigen
E-Scooter-Fahrer unter Drogen baute Unfall
Stmk. Ein betrunkener und offenbar unter Drogeneinfluss stehender 51-Jähriger ist am Sonntagabend im weststeirischen Bärnbach mit seinem E-Scooter gestürzt. Der Mann hatte keinen Helm getragen und wurde zur Abklärung möglicher Kopfverletzungen ins LKH Voitsberg gebracht. Polizisten stellten bei einem Test fest, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h erreichte. Dem Lenker drohen mehrere Anzeigen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.
Auch interessant
Betrunken und unter Drogen
Die Polizei wurde kurz nach 19.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall auf der Hochtregister Straße im Bärnbacher Ortsteil Hochtregist (Bezirk Voitsberg) gerufen. Der 51-Jährige aus dem Bezirk war dort mit seinem E-Scooter offenbar ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim Weststeirer deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung fest. Ein durchgeführter Suchtmitteltest verlief positiv. Zudem ergab sich der Verdacht auf eine starke Alkoholisierung. Daraufhin wurden eine klinische Untersuchung und eine Blutabnahme durchgeführt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden