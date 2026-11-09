Drogenlenker flüchtete nach Crash und verletzte 2 Cops

Nach einem Unfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wollte ein 32-Jähriger flüchten. Bei seiner Festnahme schlug er zu. Die Polizei fand 13 Säckchen Kokain.

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Wien. Ein Verkehrsunfall, eine spektakuläre Flucht und ein brutaler Angriff auf die Polizei: Was sich am Sonntagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus abspielte, endete mit zwei verletzten Beamten und einem Kokainfund.

Am 8. November gegen 16.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Avedikstraße/Lehnergasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Einer der Unfallbeteiligten, ein 50-Jähriger, vermutete, dass sein Unfallgegner alkoholisiert sein könnte. Als er deshalb eine polizeiliche Unfallaufnahme in Erwägung zog, ergriff der andere Lenker plötzlich die Flucht. Auch ein Begleiter des mutmaßlichen Unfalllenkers soll daraufhin das Steuer übernommen haben und davongefahren sein.

Der 50-Jährige verständigte schließlich die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse konnten das Unfallfahrzeug kurze Zeit später in der Jehringgasse ausfindig machen. Am Steuer saß zu diesem Zeitpunkt ein 50-jähriger Mann. Ein Alkotest ergab 0,6 Promille. Dem Lenker wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Amtshandlung fand in einer nahegelegenen Polizeiinspektion statt.

Plötzlich eskalierte die Situation

Als die Beamten anschließend zum abgestellten Unfallfahrzeug zurückkehrten, bemerkten sie einen Mann, der den Pkw mit seinem Mobiltelefon filmte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den Zulassungsbesitzer und mutmaßlichen ursprünglichen Unfalllenker handelte. Im Fahrzeuginneren war zuvor ein Reisepass gefunden worden, dessen Daten mit jenen des Zulassungsbesitzers übereinstimmten.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 32-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Da er Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung aufwies und der Verdacht bestand, dass er Suchtgift bei sich hatte, wollten ihn die Beamten durchsuchen.

Doch plötzlich schlug der Serbe einem Polizisten gegen den Oberkörper und versuchte davonzulaufen. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Sie konnten den Mann rasch einholen und festnehmen.

13 Säckchen Kokain entdeckt

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung machten die Polizisten schließlich einen brisanten Fund: Insgesamt 13 Säckchen mit Kokain wurden sichergestellt. Darunter befanden sich zwölf kleinere und ein größeres Säckchen.

Die Festnahme blieb allerdings nicht ohne Folgen: Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Einer der Beamten konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen.