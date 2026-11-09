Opfer schlug Alarm
Perverser fotografierte Frauen in Umkleidekabinen
NÖ. Unbefugt soll ein 32-Jähriger in der Vorwoche in Gmünd in Niederösterreich Fotos von Frauen in Umkleidekabinen gemacht haben. Ein Opfer erstattete Anzeige, weitere Bilder wurden am Handy des Einheimischen entdeckt, berichtete die Exekutive am Montag in einer Aussendung. Betroffene sollen sich nun bei der Polizei melden.
Auch interessant
Polizei sucht weitere Opfer
Die Aufnahmen soll der Mann am vergangenen Freitag von 14.00 bis 15.00 Uhr gemacht haben. Frauen, die sich in diesem Zeitraum in einem der Geschäfte aufgehalten bzw. Kleidungsstücke in einer der Umkleidekabinen probiert hatten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gmünd unter der Telefonnummer 059133-3400 in Verbindung zu setzen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden