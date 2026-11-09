Perverser fotografierte Frauen in Umkleidekabinen

Ein Opfer erstattete Anzeige, weitere Betroffene sollen sich bei der Polizei melden.

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NÖ. Unbefugt soll ein 32-Jähriger in der Vorwoche in Gmünd in Niederösterreich Fotos von Frauen in Umkleidekabinen gemacht haben. Ein Opfer erstattete Anzeige, weitere Bilder wurden am Handy des Einheimischen entdeckt, berichtete die Exekutive am Montag in einer Aussendung. Betroffene sollen sich nun bei der Polizei melden.

Polizei sucht weitere Opfer

Die Aufnahmen soll der Mann am vergangenen Freitag von 14.00 bis 15.00 Uhr gemacht haben. Frauen, die sich in diesem Zeitraum in einem der Geschäfte aufgehalten bzw. Kleidungsstücke in einer der Umkleidekabinen probiert hatten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gmünd unter der Telefonnummer 059133-3400 in Verbindung zu setzen.