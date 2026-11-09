Streit um Finale: Spanien droht mit WM-Aus

Wird Spanien doch nicht Ausrichter der nächsten Fußball-WM?

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Die Fußball-WM 2030 sorgt bereits Jahre vor dem Anpfiff für politischen Zündstoff. Eigentlich sollen Spanien, Portugal und Marokko das Turnier gemeinsam ausrichten. Doch nun stellt Spaniens Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo sogar einen Ausstieg seines Landes in den Raum – sollte das Finale nicht in Spanien stattfinden.

Der Vorsitzende der konservativen Partido Popular (PP) machte seine Position in der Fernsehsendung "El Chiringuito" deutlich. "Das Finale sollte dort stattfinden, wo es fair und angemessen ist, wo es keine Zweifel gibt: in Spanien", erklärte Feijóo. Sollte Marokko den Zuschlag für das Endspiel erhalten, wolle er sich im Falle seiner Wahl zum Ministerpräsidenten für einen Rückzug Spaniens aus der gemeinsamen Organisation einsetzen. "Wenn Spanien nicht das Finale ausrichtet, sollte es sich auch nicht an der Organisation des Turniers beteiligen", stellte er klar.

Alberto Núñez Feijóo © EPA

Als mögliche Austragungsorte für das Endspiel gelten derzeit das geplante Hassan-II.-Stadion in Casablanca mit 115.000 Plätzen, das Bernabéu in Madrid sowie das Camp Nou in Barcelona.

Spanien und Portugal seien ursprünglich als gemeinsame Gastgeber vorgesehen gewesen, Marokko sei erst später hinzugekommen, argumentiert Feijóo. Zusätzliche Brisanz erhält die Debatte durch die Parlamentswahl am 29. November. Feijóo zählt neben Amtsinhaber Pedro Sánchez zu den aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Regierungschefs. Damit könnte der Streit um das WM-Finale auch politische Folgen haben.