Glasner weg, Palace Letzter: Nachfolger vor Rauswurf

Crystal Palace ist nach vier Liga-Pleiten in Folge Tabellenletzter. Trainer Pierre Sage steht laut "Guardian" vor dem Aus.

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Oliver Glasner hinterließ Crystal Palace drei Pokale. Sein Nachfolger Pierre Sage könnte nach gerade einmal 16 Pflichtspielen schon wieder gehen müssen. Das 1:3 gegen Liverpool am Sonntag hat die Lage beim Premier-League-Schlusslicht weiter verschärft. Laut "Guardian" könnte der Klub den Franzosen bereits am Montag entlassen.

Die Führung um Vorsitzenden Steve Parish soll die Geduld mit dem 47-Jährigen verloren haben. Fünf Monate nach Glasners Abschied droht den Londonern damit der nächste Trainerwechsel.

Sieben Punkte, 24 Gegentore

Die Bilanz lässt Sage wenig Spielraum für gute Argumente. Nach zehn Premier-League-Partien hält Palace bei zwei Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen. Sieben Punkte reichen nur für den letzten Tabellenplatz.

Vor allem hinten fehlt der Halt: Mit 24 Gegentoren stellt Palace die schlechteste Defensive der Liga. Das 1:3 vor eigenem Publikum gegen Liverpool war bereits die vierte Liga-Niederlage hintereinander.

Glasners drei Titel wirken plötzlich weit weg

Dabei hatte der Klub unter Glasner gerade erst die erfolgreichste Zeit seiner Geschichte erlebt. Der Innviertler führte Palace zum Triumph im FA Cup, im Community Shield und in der Conference League. Es waren die ersten drei großen Titel der Vereinsgeschichte.

Auch Sage kam im Juni mit Erfolgen im Gepäck. Mit RC Lens hatte er den französischen Cup gewonnen und die Qualifikation für die Champions League geschafft. In London sollte er an Glasners Arbeit anknüpfen. Statt um die nächsten Erfolge geht es inzwischen darum, den Anschluss am Tabellenende zu halten.

Thomas Frank gilt als Favorit

Für eine mögliche Nachfolge wird laut englischen Medien vor allem Thomas Frank gehandelt. Der Däne führte Brentford einst in die Premier League, wurde bei Tottenham jedoch im Februar entlassen. Bereits im Sommer soll Palace mit ihm gesprochen haben.

Auch Sean Dyche und Vítor Pereira werden als Kandidaten genannt. Beide trainierten zuletzt Nottingham Forest – ausgerechnet jenen Klub, bei dem inzwischen Glasner arbeitet und selbst unter Druck steht.

Sage forderte nach der Liverpool-Niederlage Verstärkungen für den Winter. Ob er diese noch bekommt, hängt zunächst an seiner eigenen Zukunft. Laut "Guardian" könnte er zum ersten entlassenen Premier-League-Trainer der laufenden Saison werden.

Auch Carrick und Jaissle unter Druck

Die Trainerdiskussion in der Länderspielpause beschränkt sich aber nicht auf Palace. Michael Carrick geht mit Manchester United als Tabellen-18. in die Länderspielpause. Auch das spektakuläre 4:4 gegen Aston Villa änderte nichts an der ernüchternden Bilanz: acht Punkte aus zehn Spielen, seit acht Liga-Partien sieglos.

Michael Carrick steckt mit Manchester United trotz des 4:4 gegen Aston Villa auf einem Abstiegsplatz fest. © EPA

Bei Newcastle steht Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle ebenfalls in der Kritik. Das 1:1 bei Fulham brachte keinen Befreiungsschlag, der Deutsche betonte zuletzt allerdings den Rückhalt seiner Klubführung. Zwei andere angeschlagene Trainer konnten am Wochenende aufatmen: Régis Le Bris führte Sunderland zum 1:0 gegen Chelsea, Oliver Glasner gelang mit Nottingham Forest ein 3:1 gegen Manchester City.