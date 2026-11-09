Nations League
ÖFB-Boss Pröll verrät: So läuft der Kampf um Schöttels Nachfolge
Der ÖFB will noch heuer einen Nachfolger für Sportdirektor Peter Schöttel bestellen. Aufsichtsratschef Josef Pröll nennt jetzt den Fahrplan: Zuerst prüft eine externe Personalberatung die Bewerbungen, dann müssen die verbliebenen Kandidaten beim persönlichen Hearing überzeugen. Von rund 30 Bewerbern sollen laut Pröll "deutlich unter zehn Namen" übrig bleiben.
Mit dem Bewerberfeld ist Pröll zufrieden: "Wir sind sehr positiv von der Qualität der Bewerber angetan." Einzelne Namen will er nicht kommentieren.
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Diese fünf Männer wählen ihren Favoriten
Die Kandidaten treten vor ein fünfköpfiges Hearing-Gremium. Neben Pröll sitzen seine beiden Stellvertreter Johannes Wutzlhofer und Philip Thonhauser sowie die ÖFB-Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold am Tisch.
Das Quintett soll dem Aufsichtsrat seinen bevorzugten Kandidaten vorschlagen. Schon am 27. November könnte über die Nachfolge Schöttels abgestimmt werden. Fix ist dieser Termin allerdings noch nicht.
An prominenten Bewerbern mangelt es nicht. Als einer der Favoriten wird seit Wochen Sebastian Prödl gehandelt. Der frühere ÖFB-Teamverteidiger ist bereits im Verband tätig. Auch Ex-Teamstürmer und TV-Experte Marc Janko hat seine Bewerbung bestätigt.
Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" zählen außerdem Martin Scherb, Günter Kreissl, Dominik Thalhammer, Stefan Maierhofer und Marko Stankovic zum Kreis der Interessenten. Welche Namen es tatsächlich auf die Shortlist schaffen, ist offen.
Pröll selbst will sich zu einzelnen Bewerbern nicht äußern. Nur so viel verriet er: "Wir sind sehr positiv von der Qualität der Bewerber angetan."
Prödl wird gehandelt, Janko hat sich beworben
Als einer der Favoriten gilt seit Wochen Sebastian Prödl. Der frühere ÖFB-Teamverteidiger arbeitet bereits im Verband. Ex-Teamstürmer und TV-Experte Marc Janko hat seine Bewerbung öffentlich bestätigt.
Laut "Salzburger Nachrichten" zählen außerdem Martin Scherb, Günter Kreissl, Dominik Thalhammer, Stefan Maierhofer und Marko Stankovic zum Kreis der Interessenten. Wer davon tatsächlich zum Hearing eingeladen wird, ist offen.
Rangnick hat den Aufstieg vor Augen
Die Personalentscheidung fällt in eine wichtige Phase für Österreichs Nationalteam. Teamchef Ralf Rangnick steht mit seiner Mannschaft vor dem Aufstieg in die Nations League A.
Nach vier von sechs Gruppenspielen führt Österreich mit acht Punkten vor Kosovo und Irland (je fünf). Schon am Samstag, 14. November (20.45 Uhr, ORF 1), kann das ÖFB-Team in der Linzer Raiffeisen Arena mit einem Heimsieg gegen Irland den Gruppensieg fixieren.
Pröll blickt optimistisch auf das entscheidende Länderspiel-Doppel: "Wir freuen uns, dass es jetzt in die finale Phase geht und wollen natürlich aufsteigen. Ich bin extrem optimistisch, dass uns das gelingen kann, wir haben alles selbst in der Hand."
Auch Rangnicks bisherige Arbeit nach dem personellen Umbruch überzeugt den ÖFB-Chef. Bereits vor der Vertragsverlängerung im Juni habe ihm der Teamchef seine Pläne erläutert. Diese seien bisher aufgegangen.
Die Entscheidung über Schöttels Nachfolge soll noch in diesem Jahr fallen.
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