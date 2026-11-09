ÖFB-Formcheck: Blitz-Tor, City-Coup & Rapid-Power

Schlager zerlegt mit Glasner Manchester City, Baumgartner trifft nach 54 Sekunden. Doch Rangnick gehen vor der Nations League die Spieler aus - die ÖFB-Spieler im oe24-Check.

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Der große Gewinner des ÖFB-Wochenendes heißt Yusuf Demir. Fünf Jahre nach seinem letzten Länderspiel ist der Rapid-Star zurück im Nationalteam – Rangnick hat den 23-Jährigen nachnominiert. Und Demir ist nicht der Einzige, der vor dem Nations-League-Finale aufzeigt: Xaver Schlager zerlegt mit Nottingham Forest Manchester City, Christoph Baumgartner trifft für Leipzig nur 54 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Am Samstag (20.45 Uhr, live auf ORF 1) empfängt Österreich in der Raiffeisen Arena in Linz Irland. Drei Tage später wartet in Debrecen das Duell mit Israel. Mit acht Punkten führt das ÖFB-Team die Nations-League-Gruppe B3 an. Das oe24-Formbarometer zeigt, wie die Teamstars in Form sind.

Schlager glänzt bei Glasners Sensationssieg

Was für ein Wochenende für Xaver Schlager: Der ÖFB-Mittelfeldmotor war beim 3:1 von Nottingham Forest gegen Manchester City mittendrin. 90 Minuten auf dem Platz, eine entscheidende Balleroberung – und ein völlig entfesselter Oliver Glasner an der Seitenlinie.

In der 18. Minute schnappte sich Schlager gegen Elliot Anderson den Ball und schickte Liam Delap auf die Reise. Der Stürmer zog davon und traf zum 2:0.

Xaver Schlager (l.) im Zweikampf mit Manchester-City-Star Rayan Cherki. Der ÖFB-Mittelfeldspieler bereitete mit einer Balleroberung das 2:0 beim überraschenden 3:1-Sieg von Nottingham Forest vor. © Getty Images

Forest lief an diesem Abend rund sechs Kilometer mehr als die Mannschaft von City-Coach Enzo Maresca. Für Glasner war es der erste Heimsieg seit April. Und womöglich jener Erfolg, der dem Innviertler vorerst den Job rettete.

Auch David Affengruber kann zufrieden sein. Der ehemalige Sturm-Verteidiger spielte beim 1:1 von Fulham gegen Newcastle durch. Für die Londoner war es das vierte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.

Baumgartner trifft nach 54 Sekunden

Christoph Baumgartner brauchte nicht einmal eine Minute, um Leipzigs 5:2 gegen Augsburg seinen Stempel aufzudrücken.

In der 65. Minute eingewechselt, in der 66. Minute Torschütze. Exakt 54 Sekunden nach seiner Einwechslung verwertete der 27-Jährige eine Vorlage von Antonio Nusa zum 5:1.

Blitz-Tor für Christoph Baumgartner: Nur 54 Sekunden nach seiner Einwechslung traf der ÖFB-Star beim 5:2 von RB Leipzig gegen Augsburg zum 5:1. © Getty Images

Ein Treffer, der für Baumgartner nach seinen Oberschenkelproblemen besonders wichtig ist. Schon in der Champions League gegen Manchester City hatte er wieder in der Startelf gestanden. Jetzt meldet er sich auch in der Bundesliga mit einem Tor zurück.

Weniger erfreulich verlief der Nachmittag für Nicolas Seiwald. Baumgartners Leipziger Teamkollege blieb zunächst auf der Bank. Auch Michael Gregoritsch musste bei Augsburg vorerst zuschauen.

Vom "Messi der Alpen" zur Note 5

Vor wenigen Tagen noch gefeiert, jetzt von den italienischen Medien abgestraft: Romano Schmid erlebt bei Frosinone die andere Seite des Fußballgeschäfts.

Beim 0:1 in Cagliari blieb der 26-Jährige weitgehend ohne Wirkung und wurde in der 65. Minute ausgewechselt.

Romano Schmid (l.) im Gespräch mit Frosinone-Teamkollege Matteo Cichella. Nach dem 0:1 in Cagliari bekam der ÖFB-Legionär von italienischen Medien schlechte Noten. © EPA

Dabei hatte ihn die "Gazzetta dello Sport" erst kürzlich als "Messi der Alpen" bezeichnet. Nach dem Auftritt auf Sardinien klang das Urteil deutlich weniger schmeichelhaft.

Sky Sport Italia gab Schmid eine 5,5. Bei CalcioNews24 und Tuttomercatoweb reichte es jeweils nur zur Note 5. Letzteres Portal vermisste gefährliche Aktionen des Österreichers.

Bacher verliert vorerst seinen Stammplatz

Auch Felix Bacher musste am Wochenende einen Dämpfer einstecken.

Der 25-jährige Tiroler hatte sich bei Olympique Lyon in der Innenverteidigung festgespielt. Achtmal stand er in den ersten neun Ligapartien in der Startelf. Dazu kamen ein Tor und eine Vorlage.

Beim Gastspiel in Brest war plötzlich die Bank angesagt. Interimstrainer Jorge Maciel stellte seine Abwehr um und brachte Moussa Niakhaté zurück in die Innenverteidigung, wie "Le Progrès" berichtete.

Für Rangnicks Neuling ist das ausgerechnet vor dem ÖFB-Lehrgang ein Rückschlag.

Lang trifft nach drei Minuten – LASK jubelt

In der heimischen Bundesliga dauerte es ebenfalls nicht lange bis zum ersten Treffer eines Teamspielers.

Christoph Lang brachte den LASK im Oberösterreich-Derby bei der SV Ried bereits in der dritten Minute in Führung. Am Ende gewannen die Linzer mit 4:2.

Für Lang war es bereits das achte Saisontor nach zwölf Bundesliga-Runden. Der Offensivspieler zählt damit zu den treffsichersten Angreifern der Liga.

Auch Sasa Kalajdzic, Sascha Horvath und Lukas Jungwirth sammelten Einsatzminuten. Kalajdzic vergab nach einer Horvath-Flanke eine gute Möglichkeit, Jungwirth hielt den LASK beim Stand von 2:2 mit einer Parade im Spiel.

Weniger Grund zur Freude hatte ÖFB-Neuling Luca Weinhandl. Der erst 17-Jährige verlor mit Sturm Graz den Schlagabtausch gegen Salzburg trotz drei eigener Treffer mit 3:4.

Grüll und Chukwuemeka raus – Demir ist zurück

Rangnick muss vor dem Nations-League-Doppel gleich zwei Ausfälle verkraften. Marco Grüll (Werder Bremen) und Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) haben ihre Teilnahme abgesagt. Doch der Teamchef hat bereits reagiert: Rapid-Star Yusuf Demir (23) und Union-Saint-Gilloise-Stürmer Raul Florucz rücken nach.

Für Demir ist es die Belohnung für seine starke Rapid-Saison. Fünf Tore und vier Assists stehen nach zwölf Bundesliga-Spielen zu Buche. Jetzt winkt dem Offensivspieler das erste Länderspiel seit mehr als fünf Jahren. Zuletzt trug er am 9. Oktober 2021 beim 2:0 auf den Färöern das ÖFB-Trikot.

Rapid-Star Yusuf Demir jubelt über seinen Elfmeter-Treffer beim 1:0-Derbysieg gegen die Austria. Nach fünf Toren und vier Assists in der Bundesliga wurde der 23-Jährige für das ÖFB-Team nachnominiert. © APA/GEORG HOCHMUTH

Auch Florucz bekommt seine nächste Chance. Der Stürmer absolvierte sein bisher letztes Länderspiel am 12. Oktober 2025 beim 0:1 gegen Rumänien in Bukarest.

Grüll laboriert an Wadenproblemen, Chukwuemeka zog sich beim Dortmunder 2:1 gegen Elversberg eine Muskelverletzung zu. Trainer Niko Kovač hatte bereits einen möglichen Muskelfaserriss angesprochen.

Adamu trifft, Ilzer gewinnt Österreicher-Duell

Das nächste Joker-Tor eines Österreichers – diesmal allerdings ohne Happy End. Junior Adamu kam bei Schalkes Gastspiel in Hoffenheim in der 70. Minute ins Spiel, elf Minuten später staubte der ÖFB-Stürmer zum 1:2 ab (81.). Für die Wende reichte es nicht mehr.

Damit ging auch das österreichische Trainerduell an Christian Ilzer. Seine Hoffenheimer hatten durch Fisnik Asllani (10.) und Tim Lemperle (26.) früh für klare Verhältnisse gesorgt. Schalke-Coach Miron Muslic blieb trotz Adamus Treffer ohne Punkte. Hoffenheim kletterte auf Rang neun, Schalke steckt als Vorletzter im Tabellenkeller.

Auch zwei weitere Österreicher waren mittendrin: Alexander Prass spielte bei Hoffenheim durch, Dejan Ljubičić stand für Schalke bis zur 76. Minute auf dem Platz.

Lienhart zurück auf Platz drei

Für Philipp Lienhart gab es ebenfalls Grund zur Freude. Der ÖFB-Verteidiger spielte beim 2:0 von Freiburg gegen Union Berlin über die volle Distanz. Ein Eigentor von Rani Khedira (55.) und Yuito Suzuki (67.) bescherten den Breisgauern den Sieg und die Rückkehr auf Tabellenplatz drei.

Bei Union mussten Leopold Querfeld und Christopher auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Laimer siegt, Mainz-Duo muss zuschauen

Konrad Laimer sammelte beim 2:1 der Bayern gegen Mainz den nächsten Sieg. Der ÖFB-Legionär stand beim deutschen Rekordmeister in der Startelf.

Auf der Gegenseite fehlten gleich zwei österreichische Verteidiger: Stefan Posch und Phillipp Mwene mussten wegen Sperren zuschauen. Verletzungsprobleme waren bei ihnen also nicht der Grund für die Pause.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer (l.) im Zweikampf mit Mainz-Kapitän Silvan Widmer. Der Bayern-Star feierte mit den Münchnern einen 2:1-Auswärtssieg. © EPA

Für Rangnick bleibt vor dem Irland-Spiel damit eine ungewöhnliche Mischung: Schlager und Baumgartner liefern starke Argumente, Lang trifft regelmäßig, andere kämpfen um Einsatzminuten. Und mit Grüll sowie Chukwuemeka fehlen zwei Spieler, die ursprünglich für das Nations-League-Doppel eingeplant waren.

Für Österreich geht es in den letzten beiden Gruppenspielen um die Rückkehr in die Nations League A. Mit acht Punkten führt das ÖFB-Team die Gruppe B3 vor Kosovo und Irland (je fünf) an. Der Gruppensieger steigt direkt in die höchste Liga auf, der Zweite muss in die Aufstiegs-Play-offs.