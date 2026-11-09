Fan-Aufstand und Trainer-Chaos: United-Bosse ratlos

Manchester United versinkt im Chaos. Nach Fanprotesten und einem wilden 4:4 gegen Aston Villa steht die Zukunft von Trainer Michael Carrick auf dem Spiel.

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Bei Manchester United brennt es an allen Ecken. Wütende Fans protestieren gegen die Klubbesitzer, die Mannschaft steckt im Tabellenkeller und Trainer Michael Carrick kämpft um seinen Job. Doch ausgerechnet jetzt offenbaren englische Medien ein weiteres Problem: Die Verantwortlichen des Rekordmeisters wissen offenbar selbst nicht, wer den 45-Jährigen ersetzen soll.

Das dramatische 4:4 gegen Aston Villa am Sonntag verhinderte zwar die nächste Niederlage, konnte die Unruhe im Old Trafford aber kaum beruhigen.

Fan-Aufstand schon vor dem Anpfiff

Bereits vor dem Spiel hatten United-Anhänger ihrem Ärger über die Klubführung Luft gemacht. Mit grün-goldenen Luftballons und Protestgesängen richtete sich ihr Unmut gegen die Eigentümerfamilie Glazer und Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe.

Fan-Aufstand im Old Trafford: Mit grün-gelben Luftballons und Protestbannern fordern United-Anhänger einen Wechsel der Klubbesitzer. © APA/AFP/DARREN STAPLES

Auch ein gemeinsamer Auszug aus dem Stadion in der 21. Minute war angekündigt worden. Die Fans werfen den Verantwortlichen seit Langem Missmanagement und eine verfehlte sportliche Ausrichtung vor.

Auf dem Rasen folgte der nächste Schock. Aston Villa führte nach nicht einmal vier Minuten bereits mit 2:0. Noch nie zuvor hatte Manchester United in einem Premier-League-Spiel so früh zwei Gegentore kassiert.

"Glazers raus, INEOS raus": Mit Flugblättern rufen United-Fans dazu auf, das Old Trafford in der 21. Spielminute aus Protest zu verlassen. © APA/AFP/DARREN STAPLES

Last-Minute-Wahnsinn verhindert nächste Pleite

United kämpfte sich zunächst zurück und glich noch vor der Pause zum 2:2 aus. Doch Villa schlug erneut zu und führte in der Schlussphase mit 4:2.

Erst in der Nachspielzeit retteten Joshua Zirkzee (90.+2) und Patrick Dorgu (90.+6) den Gastgebern mit zwei späten Treffern zumindest einen Punkt.

Die sportliche Bilanz bleibt dennoch ernüchternd. United hat erst eines seiner zehn Premier-League-Spiele gewonnen und liegt mit acht Punkten auf Tabellenplatz 18.

Unter Druck: Manchester-United-Trainer Michael Carrick verfolgt das turbulente 4:4 gegen Aston Villa von der Seitenlinie. © Getty Images

United-Bosse finden keinen Nachfolger

Die bevorstehende Länderspielpause galt bereits vor dem Villa-Spiel als mögliches Zeitfenster für einen Trainerwechsel. Doch wie der englische "Independent" berichtet, herrscht innerhalb der Klubführung offenbar Uneinigkeit über Carricks Nachfolge.

Fußball-Chefreporter Miguel Delaney schreibt unter Berufung auf mehrere Quellen, dass die Verantwortlichen keine klare Vorstellung hätten, wer übernehmen soll. Gleichzeitig scheue man offenbar die Entscheidung, Carrick tatsächlich zu entlassen.

Auch Transferexperte David Ornstein sieht derzeit keinen konkreten Plan für einen Trainerwechsel.

"Ich kenne keinen klaren Alternativplan", erklärte der Journalist zur Situation bei United.

Nagelsmann und Howe mit Fragezeichen

Dabei wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche prominente Namen gehandelt. Julian Nagelsmann, ehemaliger Bayern-Trainer und deutscher Bundestrainer, soll insbesondere bei United-Rekrutierungschef Christopher Vivell hoch im Kurs stehen.

Als möglicher Nachfolger gehandelt: Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird in englischen Medien weiterhin mit Manchester United in Verbindung gebracht. © Getty Images

Auch Eddie Howe wurde als möglicher Nachfolger genannt. Laut "Independent" gibt es innerhalb des Klubs allerdings Zweifel an der Eignung des früheren Newcastle-Trainers.

Weitere Namen auf der Kandidatenliste sind Fabian Hürzeler, Sebastian Hoeneß und Cesc Fàbregas. Konkrete Verhandlungen oder eine Einigung mit einem dieser Trainer sind nicht bestätigt.

Zwei Tore könnten Carrick retten

Das späte Comeback gegen Aston Villa könnte Carrick zumindest vorerst im Amt halten. Der "Guardian" hält es für möglich, dass die Verantwortlichen dem ehemaligen United-Mittelfeldspieler auch während der Länderspielpause das Vertrauen schenken.

Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox wollten nach bisherigen Berichten einen weiteren Interimstrainer möglichst vermeiden. Sollte Carrick gehen müssen, wäre eine langfristige Lösung bevorzugt.