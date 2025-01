LIVE-Ticker: Kommt es heute zum großen Wahl-Beben?

Alle Infos und Ergebnisse zu den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich.

Zu den Kommunalwahlen am (heutigen) Sonntag in Niederösterreich haben um 6.00 Uhr die ersten Wahllokale geöffnet. 1.940 Parteien und Listen treten in 568 Gemeinden an, es gibt 1,307.510 Stimmberechtigte. Spätester Wahlschluss ist um 17.00 Uhr. Eine Summierung aller vorläufigen Ergebnisse ("fiktives Landesergebnis") wird nicht vor 20.00 Uhr erwartet.

Eines der ersten Resultate wird voraussichtlich aus Großhofen (Bezirk Gänserndorf) vorliegen. Das Wahllokal in der kleinsten Gemeinde Niederösterreichs mit 79 Stimmberechtigten ist von 8.00 bis 10.00 Uhr geöffnet.

Nicht gewählt wird in St. Pölten, Krems und Waidhofen a.d. Ybbs. Im Gegensatz zu Wiener Neustadt rufen die drei weiteren niederösterreichischen Statutarstädte zu anderen Terminen zur Stimmabgabe. Keine Wahlen finden zudem in Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) und Vösendorf (Bezirk Mödling) statt. Die dortigen Urnengänge vom 28. Jänner bzw. 5. Mai 2024 gelten gemäß NÖ Gemeinderatswahlordnung als allgemeine Gemeinderatswahlen 2025 und werden sich demnach auch in den Ergebnislisten vom Sonntag finden.

Keine Bürgermeister-Direktwahl

Die Bürgermeister werden in Niederösterreich nicht direkt, sondern von den jeweiligen Gemeinderäten gewählt. Zweitwohnsitzer sind nicht mehr stimmberechtigt. Erstmals liegen ausschließlich amtliche Stimmzettel auf, maximal fünf Vorzugsstimmen dürfen vergeben werden. Weiterhin Gültigkeit hat der Grundsatz "Name vor Partei". Kandidaten in allen 568 Gemeinden stellt nur die ÖVP. Repräsentanten der SPÖ finden sich in 538 Kommunen, Vertreter der FPÖ in 444, der Grünen in 116 und der NEOS in 52. Hinzu kommen 218 unabhängige Listen.