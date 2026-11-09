Placebo rocken die Wiener Stadthalle

Mit ihrer großen 30-Jahr-Jubiläumstour macht die britische Kult-Band am 10. November in Wien Halt.

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Zur Feier von drei Jahrzehnten seit der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden Debütalbums brachte die legendäre Alternative-Rock-Band Placebo im Sommer ihr Werk "Placebo RE:CREATED" heraus– eine kraftvolle Neuinterpretation des Albums, das sie 1996 erstmals der Welt vorstellte. Die neue Platte enthält überarbeitete und erweiterte Versionen aller zehn Tracks des Originals sowie zwei Bonustracks aus der ursprünglichen Veröffentlichung. Sie fängt ein, wie sich diese Songs über Jahrzehnte hinweg auf der Bühne entwickelt haben, während sie gleichzeitig den rohen Geist bewahrt, der sie einst auszeichnete.

Placebo © PA Images via Getty Images

Europa-Tour auch in Wien

Am Dienstag machen Placebo in der Wiener Stadthalle Halt, um dieses bedeutende Jubiläum zu feiern. Die Band wird Songs aus ihren ersten beiden Alben – Placebo und Without You I’m Nothing – spielen, von denen einige seit über 20 Jahren nicht mehr live aufgeführt wurden. Vom Opener "Pure Morning" über Klassiker wie "Teenage Angst" bis hin zum Finale mit "Nancy Boy" spannen Placebo einen Bogen über die letzten 30 Jahre - bis hin zur Zugabe "Every You Every Me".

Die Tour führt noch bis Dezember durch ganz Europa und endet im Vereinigten Königreich, wo sie bei 36 Terminen vor Hunderttausenden Fans auftreten werden. 2027 geht die Kult-Band dann auf Tour durch Südamerika.