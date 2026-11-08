"Other Worlds": Netflix erweitert "Stranger Things" Universum

Das Ende der Hauptserie bedeutet noch nicht das Ende: Netflix erweitert das erfolgreiche Mystery-Universum von "Stranger Things" um eine neue Live-Action-Serie.

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Das Ende der Hauptserie bedeutet noch lange nicht das Ende von "Stranger Things". Netflix schickt das erfolgreiche Mystery-Universum für eine neue Live-Action-Serie weit zurück in die Vergangenheit. Mit "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" wird das Franchise ausgebaut. Diesmal geht es allerdings nicht zurück nach Hawkins: Die Geschichte spielt in den 1950er-Jahren und damit noch vor dem Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow", dessen Handlung 1959 angesiedelt ist. Ein erster Teaser liefert bereits ein genaues Datum und einen neuen Schauplatz: den 19. April 1955 in Marion im US-Bundesstaat Nevada. Damit liegt die Handlung mehrere Jahrzehnte vor den bekannten Abenteuern von Eleven und ihren Freunden. Was sich zu dieser Zeit in Nevada ereignet und wie eng die Geschichte mit den bisherigen Ereignissen verbunden sein wird, hat Netflix noch nicht verraten. Für den Start gibt es dagegen bereits einen Zeitraum: "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" soll 2028 erscheinen.

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Neue Figuren statt Eleven

Nicht nur der Schauplatz ändert sich. Matt Duffer und Ross Duffer hatten bereits 2025 deutlich gemacht, dass das Spin-off auf neue Charaktere setzen soll. Die bekannten Figuren der Originalserie stehen damit nicht im Zentrum der neuen Geschichte. Stattdessen soll "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" neue Helden und Bösewichte einführen. Trotz des Neustarts wollen die Macher dem Grundprinzip von "Stranger Things" treu bleiben. Das Projekt soll erneut Kinder und Abenteuer mit Science-Fiction- und Fantasy-Elementen verbinden. Wer also auf ein direktes Wiedersehen mit Eleven, Dustin & Co. gehofft hat, dürfte zunächst enttäuscht werden. Gleichzeitig erhält das Franchise so die Möglichkeit, seine vertraute Welt zu verlassen und eine weitgehend eigenständige Geschichte zu erzählen. Die Handlung der bekannten Charaktere betrachten die Duffer-Brüder als abgeschlossen.

Regie für die ersten Folgen

Hinter dem neuen Projekt stehen erneut Matt und Ross Duffer, die "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" gemeinsam mit Kate Trefry entwickelt haben. Trefry arbeitete schon als Autorin an der Originalserie und schrieb außerdem das Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow". Beim Prequel übernimmt sie nun als Showrunnerin die kreative Leitung. Auch für die Regie hat Netflix einen prominenten Namen verpflichtet: Joe Wright soll die ersten drei Episoden inszenieren und fungiert zugleich als Executive Producer. Der britische Regisseur ist unter anderem für "Stolz und Vorurteil", "Abbitte" und "Die dunkelste Stunde" bekannt. Die Produktion soll in New Mexico stattfinden. Bis die neue Geschichte zu sehen ist, dauert es allerdings noch eine Weile. Der Start von "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" ist für 2028 angekündigt.