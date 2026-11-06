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Ausgeplaudert

Bond-Knall: Josh O'Connor wird neuer 007

Dominik Lehmann
von
James O'Connor soll der neue James Bond werden.
© Getty Images for Universal Pictu
Das lange Warten dürfte nun endgültig vorbei sein. Die Macher von Bond 26 sollen sich auf den Nachfolger von Daniel Craig als 007 geeinigt haben.
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Seit 2021, als James Bond "Keine Zeit zu sterben" war, warten Fans der Agenten-Franchise auf den Nachfolger von Daniel Craig. Seit Amazon MGM Studios die Rechte an der Filmreihe erstanden haben, wird im Hintergrund am Projekt "Bond 26" gearbeitet. Vor allem die Frage, wer in die Fußstapfen von Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, TImothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig tritt, beschäftigte viele Anhänger und Experten gleichermaßen. Doch nun soll die Entscheidung auf "The Crown"-Star Josh O'Connor gefallen sein.

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Unzählige Namen wurden in den vergangenen fünf Jahren als Geheimagent 007 gehandelt. Wie "The Sun" berichtet, soll ausgerechnet Prinz Charles aus der Erfolgs-Serie "The Crown" nun den Zuschlag erhalten haben. Demnach sollen mehrere Kollegen des 36-jährigen Briten, mit denen er für das Theaterstück "Golden Boy" auf der Bühne stand, nach ein paar Getränken das gut gehütete Geheimnis selbstsicher ausgeplaudert haben.

Wurde neuer Bond in Pub geleakt?

Laut dem Bericht wurde der Bond-Knall im Londoner Pub "The French House" verraten worden sein, nachdem O'Connor selbst bei einer Halloween-Feier seine Freunde darüber informiert hat. Die offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

O'Connor überzeugte auch als Prinz Charles in "The Crown".
O'Connor überzeugte auch als Prinz Charles in "The Crown". © Netflix

Wer gehofft hat, dass der neue Bond-Streifen aufgrund seines Projektnamens bereits heuer zu sehen sein wird, muss aber enttäuscht werden. Die Dreharbeiten sollen erst frühestens nächstes Jahr beginnen. Der Name steht auch nicht für die anvisierte Jahreszahl, sondern dafür, dass es der 26. Film der Kult-Reihe wird.

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