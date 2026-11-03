Geklaute Weihnachten
Schwarzenegger als total verrückter Santa
Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (79) schlüpft für ein neues Filmprojekt des Streamingdienstes Amazon Prime Video in die Rolle des Weihnachtsmanns.
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Traditioneller Santa
Ein erster Trailer zur Weihnachtskomödie "Geklaute Weihnachten" zeigt den ehemaligen "Terminator"-Darsteller mit traditionellem weißem Vollbart, rotem Mantel und passender Mütze. In der Szenerie fliegt er mit einem Rentierschlitten über die Kulisse von Manhattan.
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Diebstahl im Hause Weihnachtsmann
Die Handlung des Films dreht sich um eine ungewöhnliche Rettungsaktion kurz vor dem Fest. Nachdem ein rebellischer Elf, gespielt von Awkwafina, den Geschenke-Sack des Weihnachtsmanns gestohlen hat, wendet sich dieser in seiner Not an einen erfahrenen Dieb. Die Rolle des unfreiwilligen Helfers wird von Schauspieler Alan Ritchson verkörpert.
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Starttermin auf Amazon Prime Video
Die Produktion feiert in der bevorstehenden Adventszeit ihre exklusive Premiere im Streaming-Bereich. Der Film "Geklaute Weihnachten" steht ab dem 2. Dezember weltweit bei Amazon Prime Video für alle Abonnenten zum Abruf bereit.
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