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Geklaute Weihnachten

Schwarzenegger als total verrückter Santa

Judith Leopold
von
Arnold Schwarzenegger in "Geklaute Weihnachten"
© Screenshot/YouTube
Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger übernimmt die Hauptrolle in der Weihnachtskomödie "Geklaute Weihnachten" für Amazon Prime Video. Der 79-Jährige fliegt darin als Weihnachtsmann im Rentierschlitten über Manhattan.
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Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (79) schlüpft für ein neues Filmprojekt des Streamingdienstes Amazon Prime Video in die Rolle des Weihnachtsmanns.

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Arnold Schwarzenegger in "Geklaute Weihnachten"
Arnold Schwarzenegger in "Geklaute Weihnachten" © Screenshot/YouTube

Traditioneller Santa

Ein erster Trailer zur Weihnachtskomödie "Geklaute Weihnachten" zeigt den ehemaligen "Terminator"-Darsteller mit traditionellem weißem Vollbart, rotem Mantel und passender Mütze. In der Szenerie fliegt er mit einem Rentierschlitten über die Kulisse von Manhattan.

Diebstahl im Hause Weihnachtsmann

Die Handlung des Films dreht sich um eine ungewöhnliche Rettungsaktion kurz vor dem Fest. Nachdem ein rebellischer Elf, gespielt von Awkwafina, den Geschenke-Sack des Weihnachtsmanns gestohlen hat, wendet sich dieser in seiner Not an einen erfahrenen Dieb. Die Rolle des unfreiwilligen Helfers wird von Schauspieler Alan Ritchson verkörpert.

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Starttermin auf Amazon Prime Video

Die Produktion feiert in der bevorstehenden Adventszeit ihre exklusive Premiere im Streaming-Bereich. Der Film "Geklaute Weihnachten" steht ab dem 2. Dezember weltweit bei Amazon Prime Video für alle Abonnenten zum Abruf bereit.

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