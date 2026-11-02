Wegen "Bond": Callum Turner zieht Schlussstrich

Der als James-Bond-Favorit gehandelte Callum Turner hat als Direktor seiner Produktionsfirma demissioniert. Der Schritt befeuert Spekulationen um seine Chancen auf die 007-Nachfolge.

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Die Suche nach dem Nachfolger von Daniel Craig, der seinen Smoking 2021 nach "Keine Zeit zu sterben" an den Nagel gehängt hat, befindet sich in der entscheidenden Phase. Der 36-jährige Callum Turner legte seine Funktion als Direktor der "Twentytwo Films Ltd" nieder. Die Firma hatte er im August des Vorjahres gemeinsam mit seiner Ehefrau, Popstar Dua Lipa, gegründet, um Film- und Fernsehprojekte zu produzieren. Turner gilt neben Jack Lowden und Josh O’Connor als Anwärter auf die Rolle des Geheimagenten. Insidern zufolge ist die Rolle extrem zeitintensiv, weshalb Turner nun alles auf die Karte 007 setzt.

Jack Lowden © Getty Images

Screen-Tests in den Bray Studios

Der Schauspieler reiste in den Bray Studios in Berkshire an, um vor den Verantwortlichen vorzusprechen. Eine Quelle verriet der "Sun", dass Turner alle richtigen Schritte mache, um der nächste Bond zu werden. Die kommenden drei Tage seien sehr interessant, hieß es weiter. In den Studios, die 2024 von Amazon MGM Studios übernommen wurden, fanden am Wochenende Screen-Tests statt. Neben den britischen Anwärtern befindet sich auch der 29-jährige Australier Jacob Elordi im Gespräch, was bei Fans für Diskussionen sorgen könnte.

Josh O’Connor © Getty Images for Universal Pictures

Entscheidung bis Jahresende erwartet

Bond-Produzentin Amy Pascal deutete an, dass bis Ende des Jahres mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Dies würde Amazon MGM Studios ermöglichen, die Dreharbeiten für den nächsten Film unter der Regie von Denis Villeneuve 2027 zu starten. Pascal betonte, dass man sehr methodisch vorgehe, da Daniel Craig ein schweres Erbe hinterlasse und man etwas wirklich Neues und Aufregendes schaffen wolle.