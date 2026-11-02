Heißer Anwärter
Wegen "Bond": Callum Turner zieht Schlussstrich
Die Suche nach dem Nachfolger von Daniel Craig, der seinen Smoking 2021 nach "Keine Zeit zu sterben" an den Nagel gehängt hat, befindet sich in der entscheidenden Phase. Der 36-jährige Callum Turner legte seine Funktion als Direktor der "Twentytwo Films Ltd" nieder. Die Firma hatte er im August des Vorjahres gemeinsam mit seiner Ehefrau, Popstar Dua Lipa, gegründet, um Film- und Fernsehprojekte zu produzieren. Turner gilt neben Jack Lowden und Josh O’Connor als Anwärter auf die Rolle des Geheimagenten. Insidern zufolge ist die Rolle extrem zeitintensiv, weshalb Turner nun alles auf die Karte 007 setzt.
Screen-Tests in den Bray Studios
Der Schauspieler reiste in den Bray Studios in Berkshire an, um vor den Verantwortlichen vorzusprechen. Eine Quelle verriet der "Sun", dass Turner alle richtigen Schritte mache, um der nächste Bond zu werden. Die kommenden drei Tage seien sehr interessant, hieß es weiter. In den Studios, die 2024 von Amazon MGM Studios übernommen wurden, fanden am Wochenende Screen-Tests statt. Neben den britischen Anwärtern befindet sich auch der 29-jährige Australier Jacob Elordi im Gespräch, was bei Fans für Diskussionen sorgen könnte.
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Entscheidung bis Jahresende erwartet
Bond-Produzentin Amy Pascal deutete an, dass bis Ende des Jahres mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Dies würde Amazon MGM Studios ermöglichen, die Dreharbeiten für den nächsten Film unter der Regie von Denis Villeneuve 2027 zu starten. Pascal betonte, dass man sehr methodisch vorgehe, da Daniel Craig ein schweres Erbe hinterlasse und man etwas wirklich Neues und Aufregendes schaffen wolle.
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