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Schock-Nachricht

Krebs-Diagnose für Supermodel Lara Stone

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Lara Stone
© Getty Images for Marni Srl
Das niederländische Supermodel ist an Brustkrebs erkrankt. Mit dem Öffentlichmachen ihrer Diagnose verbindet die 42-Jährige einen eindringlichen Appell an alle Frauen.
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Mit einer persönlichen Nachricht auf Instagram macht die Ex-Frau des britischen Komikers David Walliams ihre Diagnose am Samstag öffentlich. "Das war natürlich ein riesiger Schock", schreibt Lara Stone in ihrem Beitrag. Sie sei vor Kurzem mit Brustkrebs diagnostiziert worden und befinde sich bereits in Behandlung. Umso erleichterter zeigt sich das Model darüber, dass die Erkrankung frühzeitig entdeckt wurde.

Wichtiger Appell an Frauen

Dass sie ihre Diagnose mit der Öffentlichkeit teilt, hat für das 42-jährige Supermodel einen ganz konkreten Grund. Obwohl sie ihr Privatleben normalerweise weitgehend aus den sozialen Medien heraushält, erklärt sie, dass es sich gelohnt habe, wenn ihr Beitrag auch nur eine Frau dazu bewege, ihre Brust abzutasten oder einen aufgeschobenen Arzttermin wahrzunehmen. Ihre Botschaft lautet: "Bitte ignoriert keine Veränderungen an eurem Körper." Ergänzend veröffentlichte sie eine Grafik zur Brustkrebsaufklärung mit der Aufforderung zur regelmäßigen Selbstuntersuchung.

Lara Stone
Lara Stone © Getty Images for The Hundred

Details bleiben vorerst privat

Wann genau Stone die Diagnose erhalten hat, in welchem Stadium sich der Krebs befindet und welche Behandlung sie genau durchläuft, behält sie für sich. Aus der Modewelt folgten umgehend zahlreiche Reaktionen und Unterstützung von Kolleginnen wie Karen Elson, Laura Bailey oder Casting-Direktorin Rosie Vogel.

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Mutter von zwei Söhnen

Lara Stone hat zwei Söhne aus zwei Ehen. Den 13-jährigen Sohn Alfred zieht sie aus der Ehe mit David Walliams groß, mit dem sie von 2010 bis 2015 verheiratet war. Im Jahr 2021 gab sie dem britischen Immobilienentwickler David Grievson das Jawort, gefolgt von der Geburt des gemeinsamen Sohnes Bob im Juli 2023.

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