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Auf Malediven

Sarah Engels hat wieder "Ja" gesagt

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Sarah Engels mit Ehemann
© Getty Images
Am siebten Jahrestag überrascht Julian Engels seine Ehefrau Sarah mit einem erneuten Antrag. Die Sängerin zeigt sich völlig überwältigt von der romantischen Geste am Strand.
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Sieben Jahre Liebe, fünf Jahre Ehe und eine gemeinsame Tochter: Sarah Engels hat sich erneut für ihren Ehemann Julian entschieden. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag überraschte die 33-jährige Sängerin ihre Fans und verriet, dass ihr Liebster ihr im Malediven-Urlaub noch einmal die Frage aller Fragen gestellt hat. "7 years later … I said YES. Again!", schrieb sie zu Aufnahmen am Strand, die sie mit neuem Schmuckstück am Ringfinger und überglücklich in den Armen ihres Mannes zeigen. Für Sarah ist Julian längst zu ihrem "sicheren Hafen" geworden.

Herausforderungen schweißen zusammen

Dass eine Beziehung nicht immer nur aus rosaroten Momenten besteht, verschweigt die einstige DSDS-Zweitplatzierte keineswegs. Auch bei ihnen gebe es Tage, an denen nicht alles perfekt laufe, der Alltag stressig sei und Julian ihre Launen aushalten müsse. Doch gerade die gemeinsamen Herausforderungen hätten sie noch enger zusammengeschweißt, weshalb sich an ihrer Entscheidung für ihn nichts geändert habe.

Gemeinsame Träume in Portugal

Besonders romantisch wird die Musikerin, als sie von ihrer gemeinsamen Zukunft erzählt. Eines Tages will die Ex-Frau von Pietro Lombardi nämlich mit ihrem Liebsten auf ihrer Bank in Portugal sitzen, mit grauen Haaren, ein paar Falten mehr und jeder Menge gemeinsamer Geschichten im Gepäck. Dieses Bild liegt der 33-Jährigen ganz besonders am Herzen.

Sarah Engels mit Ehemann
Sarah Engels mit Ehemann © Getty Images

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Unerwartete Gefühle beim Antrag

Mit dem erneuten Antrag habe Julian sie völlig überrascht, da sie niemals damit gerechnet hätte, dass er sie noch einmal fragen würde. Doch plötzlich seien all die Gefühle wieder da gewesen – das Kribbeln im Bauch, die Aufregung und die Emotionen. Sarah schloss ihre Botschaft an ihren Ehemann mit den Worten ab: "Ich würde mich jeden einzelnen Tag wieder für dich entscheiden. In jedem Leben. Immer wieder du."

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