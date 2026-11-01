Robert Pattinson und Suki Waterhouse verschieben Hochzeit

Trotz mehrjähriger Verlobung und eines gemeinsamen Kindes müssen die Fans von Robert Pattinson und Suki Waterhouse vorerst auf eine offizielle Trauung warten. Im Gespräch mit dem britischen "Sunday Times Style Magazine" erklärte die Musikerin nun offen, warum der Gang vor den Altar aktuell nicht ganz oben auf der Prioritätenliste des Paares steht.

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Die beiden Stars gelten als eines der diskretesten Paare der internationalen Unterhaltungsbranche. Ihre Beziehung begann bereits 2018, wurde allerdings erst vier Jahre später, im Jahr 2022, offiziell von ihnen publik gemacht. Im Dezember 2023 sorgte Suki Waterhouse in London für weltweite Schlagzeilen, als sie erstmals mit einem auffallend funkelnden Diamantring am Finger abgelichtet wurde. Kurz darauf folgte die Bestätigung: Robert Pattinson hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht.

Inzwischen ist das Paar Eltern einer gemeinsamen Tochter, die das Familienglück komplettiert. Doch die Hürde für eine Eheschließung ist vor allem logistischer Natur:

Robert Pattinson ist durch internationale Filmproduktionen und anspruchsvolle Dreharbeiten beruflich stark gebunden.

Suki Waterhouse absolviert weltweit Konzerttourneen und ist mit ihrer eigenen Musikkarriere voll ausgelastet.

Die kleine Tochter begleitet die Sängerin dabei regelmäßig direkt im Tourbus.

Im anspruchsvollen Alltag zwischen Filmsets, Konzertbühnen und Kinderbetreuung fehlt schlichtweg die Zeit, um eine Zeremonie im gewünschten Rahmen zu organisieren.

Entweder Mega-Party oder gar nichts: Klare Pläne für die Feier

Eine heimliche Blitzhochzeit oder eine Zusammenkunft im kleinsten Kreis schloss Waterhouse im Interview kategorisch aus. Wenn das Fest eines Tages über die Bühne gehe, solle es in einem angemessenen, prunkvollen Rahmen stattfinden. Die Sängerin betonte im Gespräch wörtlich: "Es gäbe nur alles oder nichts. Wenn wir es wagen würden, würden wir eine riesige Party feiern, es richtig krachen lassen."

Das Star-Foto des Tages 1 / 10 Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images

Trotz der Aussagen halten sich in Hollywood hartnäckig Gerüchte über eine bereits erfolgte, geheime Hochzeit. Schauspielerin Sharon Stone hatte im Jänner 2025 bei einer Benefizgala der American Heart Association für Aufsehen gesorgt, als sie Pattinson in einer Rede öffentlich als Sukis "Ehemann" bezeichnete.

Rückkehr nach London: Schulplatz für die Tochter bereits gesichert

Unabhängig von ihrem offiziellen Zivilstand stellt das Paar nun die Weichen für die Zukunft. Bislang lebten die beiden Künstler vor allem aus Koffern, pendelten zwischen gemieteten Unterkünften und Hotels rund um den Globus. Ab dem Jahr 2027 wollen sie sich dauerhaft in Westlondon niederlassen, um ihrer Tochter ein stabiles Umfeld zu bieten.

Dieser Entschluss bedeutet für beide eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln: Suki Waterhouse wuchs im Stadtteil Chiswick auf, während Pattinson aus dem direkt benachbarten Barnes stammt. Die Vorbereitungen für das bürgerliche Leben laufen bereits auf Hochtouren, ein Schulplatz für die Tochter wurde vor Ort bereits beantragt.