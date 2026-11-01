Streaming-Highlights im November: Das musst du sehen!

Jetzt geht's rund: "Vienna Game" entführt uns auf opulente Bälle, auf Netflix kehrt "Die Kaiserin" zurück und Prime Video huldigt mit "The Greatest" Muhammad Ali!

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Gibt es etwas Schöneres, als an einem kalten Herbsttag unter der Decke zu kuscheln und in eine andere Welt einzutauchen? Wie gut, dass jetzt ein Haufen neuer Serien und Filme auf uns zukommt und einen Streaming-Herbst der Superlative verspricht. Von der neuen Hulu-Original-Serie "Vienna Game", in der das Wien des frühen 19. Jahrhunderts auflebt, über die dritte Staffel des Netflix-Hits "Die Kaiserin" bis zu neuen Folgen von "Gilded Age" (HBO Max) erwarten uns packende Serien, die unsere Sehnsucht nach der guten alten Zeit und schönen Kostümen stillen.

"The Greatest" & "Michael" zum Streamen

Einer der großen Kinohits des Jahres kommt jetzt endlich auch auf den Bildschirm: WOW und Sky bringen "Michael", den berührenden Film über Michael Jackson und seine schwere Kindheit. Mit "The Greatest" erhält Muhammad Ali auf Prime Video das Seriendenkmal, auf das seine Fans gewartet haben.

Zehn Must-sees für den November

Romantik, Spannung und eine schöne Portion Dekadenz: Die Streaming-Highlights im November machen Lust auf schöne Fernsehabende und lassen keine Wünsche offen.

Neue Folgen von "Gilded Age" ab 2. November. © HBO Max

"Gilded Age", 2. November auf HBO Max: Die acht neuen Folgen der vierten Staffel zeigen, dass Bertha Russell persönliche Opfer bringen muss, um die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Ihre Familie muss sich den Folgen dieser Entscheidungen stellen. Zum Ensemble der vierten Staffel gehören Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon und Morgan Spector.

"The Greatest" startet am 4. November. © Prime

"The Greatest", ab 4. November auf Prime Video: Die erste autorisierte fiktionale Serie über das Leben von Muhammad Ali erzählt vom Menschen hinter der Ikone und begleitet den jungen Cassius Clay durch seine persönlichen, beruflichen und politischen Kämpfe. Mit Omari Hardwick, Dana Gourrier und Kai Parham.

© SKY / 2026 Lions Gate Films Inc.

"Michael", ab 6. November auf Sky und WOW: Unter der strengen Führung ihres Vaters Joseph (Colman Domingo) steigen die Jackson-Brüder Michael, Jermaine, Tito, Jackie und Marlon zu einer der aufregendsten Musikgruppen ihrer Zeit auf. Im Mittelpunkt steht der junge Michael, dessen außergewöhnliches Talent schon früh ins Auge fällt. Gemeinsam mit seinen Brüdern erobert er mit Songs wie "ABC" die Charts und wird zum Kinderstar. Als junger Erwachsener träumt Michael (Jaafar Jackson) von einer Solo-Karriere und will das meistverkaufte Album aller Zeiten produzieren – doch dafür muss er es erstmal schaffen, sich von seinem dominanten Vater zu lösen.

"Der Herr der Ringe: Ringe der Macht", Staffel 3. © Ben Rothstein/Prime

"Ringe der Macht", ab 11. November auf Prime Video: Die dritte Staffel der Serie führt zurück nach Mittelerde und bringt lang erwartete Figuren auf den Bildschirm. Mit Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan und Adam Young.

Zurück: Devrim Lingnau Islamoğlu in "Die Kaiserin". © Sasha Ostrov/Netflix

"Die Kaiserin", ab 12. November auf Netflix: Nach dem verheerenden Sardinischen Krieg kehrt Kaiser Franz (Philip Froissant) als traumatisierter Mann zurück. Die Schuld, tausende von jungen Männern auf dem Schlachtfeld verloren zu haben, lastet schwer auf ihm. Elisabeth (Devrim Lingnau Islamoğlu) versucht ihm beizustehen, sie kämpft leidenschaftlich um ihre Ehe, steht gleichzeitig dafür ein, was jetzt für das Reich das Richtige wäre.

"The Good Daughter" mit Rose Byrne und Meghann Fahy. © Peacock

"The Good Daugher", ab 12. November auf HBO Max: Die Serie erzählt die Geschichte der Schwestern Charlie und Sam Quinn, die sich nach einer Gewalttat in ihrer Jugend entfremdet haben. Mehr als 20 Jahre später erschüttert erneut eine Bluttat ihren Heimatort Pikeville. Während Charlotte, inzwischen erfolgreiche Juristin, versucht, die Ereignisse aufzuklären, wird sie mit dem Trauma aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Neue Serie: "Vienna Game". © 2025 The Walt Disney Company

"Vienna Game", ab 18. November auf Disney+: Napoleon ist nach Elba verbannt, während Wien zum Mittelpunkt der Welt wird. Zwischen opulenten Bällen und dekadentem Luxus verhandeln die Großmächte um die neue Ordnung Europas, während kluge Frauen mit Geschick und Entschlossenheit im Hintergrund die Strippen ziehen. Im Zentrum der Period-Dramedy steht Wilhelmine von Sagan, eine brillante und verführerische Adlige, die entschlossen ist, die Friedensgespräche – und Fürst Metternich – in ihrem Sinne zu lenken und die Zukunft Europas mitzugestalten. Mit Marlene Tanczik, Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Erwin Steinhauer, Roxane Duran und Heike Makatsch.

Leighton Meester und Jared Padalecki in "Guarding Stars". © Chris Large/Netflix

"Guarding Stars", ab 18. November auf Netflix: In dieser berührenden Weihnachtskomödie über einen Bodyguard, der während der Feiertage einen charmanten Actionstar beschützt, knistert es zwischen "Gossip Girl"-Star Leighton Meester und "Gilmore Girls"-Star Jared Padalecki.

: Julia Garner (Caroline Ellison), Anthony Boyle (Sam Bankman-Fried). © Courtesy of Netflix

"The Altruists", ab 19. November auf Netflix: Die Serie erzählt die Geschichte von Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison, zwei hochintelligenten, ehrgeizigen jungen Menschen, die das globale Finanzsystem neu erfinden wollten – bis ihnen vorgeworfen wurde, 8 Milliarden Dollar veruntreut zu haben und sie zu "Bonnie und Clyde" der Gen Z wurden.

Lewis Gribben, Hunter_Schafer und Dimitri Abold in "Blade Runner 2099". © Clay Enos/Prime

"Blade Runner 2099", ab 25. November auf Prime Video: Die Mini-Serie mit Michelle Yeoh und Hunter Schafer spielt 50 Jahre nach den Ereignissen von "Blade Runner 2049". Eine ehemalige Flüchtige, die als Blade Runner arbeitet, kommt einer erschütternden Wahrheit auf die Spur.